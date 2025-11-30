Wirtschaftstreffen in Rottweil: Firmen sollen von Landesgartenschau 2028 profitieren – das sind die Ziele

Die Chancen der Landesgartenschau 2028 in Rottweil standen beim zweiten Wirtschaftstreffen „voRWärts Wirtschaft 2028“ im Mittelpunkt. Das sind die Ergebnisse des Abends.

Auf großes Interesse ist das zweite Rottweiler Wirtschaftstreffen der Reihe „voRWärts Wirtschaft 2028“ gestoßen. Zahlreiche Unternehmer folgten der Einladung der städtischen Wirtschaftsförderung in die Experimentier- und Arbeitswelten von Campus-Schule-Wirtschaft im Neckartal, berichtet die Stadt in einer Mitteilung. Im Mittelpunkt standen die Chancen der Landesgartenschau 2028 (LGS) und die Stärkung des regionalen Netzwerks.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Januar im Sonnensaal des „Kapuziners“ ging das Rottweiler Wirtschaftstreffen nun in die zweite Runde. „Wir wollen mit ‚voRWärts Wirtschaft‘ den grünen Faden bis zur Landesgartenschau 2028 legen. Dazu möchten wir unsere Unternehmen nicht nur immer up-to-date halten, sondern auch aufzeigen, wie wir als Partner gemeinsam und langfristig von der LGS profitieren können“, betont Oberbürgermeister Christian Ruf die strategische Bedeutung der Veranstaltungsreihe.

Potenziale bestmöglich nutzen

Das Ziel sei es, die Potenziale von Rottweil und der Landesgartenschau 2028 bestmöglich zu nutzen und die lokale Wirtschaft stärker zu vernetzen. Der Abend habe den Gästen informative Vorträge und wertvolle Gelegenheiten zum Austausch, heißt es weiter.

Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin habe den Abend mit Einblicken in die aktuellen Themen der Wirtschaftsförderung vor Ort eröffnet und skizzierte zukünftige Entwicklungen. Anschließend präsentierten Angela Blaes und Enno Walkenfort von der Leader Geschäftsstelle Oberer Neckar die vielseitigen Chancen und Fördermöglichkeiten für Unternehmen im ländlichen Raum über das Leader-Programm der Europäischen Union.

Wirtschaftliche Effekte sollen genutzt werden

Ein weiterer Schwerpunkt des Abends sei die Präsentation von Oberbürgermeister Christian Ruf gewesen. Dabei habe er einen Einblick darauf gegeben, was Unternehmen schon jetzt über die Landesgartenschau 2028 wissen müssen, so die Mitteilung. „Eine Landesgartenschau ist immer auch ein Konjunkturprogramm, nutzen Sie die wirtschaftlichen Effekte und Potenziale, die dieses Großereignis für die Unternehmerwelt bietet“, warb der OB.

Vor allem der aktuelle Stand und die anstehenden Entwicklungen der diversen Baumaßnahmen in der ganzen Stadt sei von den Gästen neugierig aufgenommen worden. Als Gastgeber habe Christine Schellhorn im Anschluss das Konzept und die Neuausrichtung der jetzt kombinierten „Experimentier- und Arbeitswelten“, der zentralen Initiative der Campus-Schule-Wirtschaft präsentiert, und deren Bedeutung als Bildungs- und Kooperationsplattform aufgezeigt.

Unterschiedliche Branchen zusammengebracht

Wirtschaftsförderer Alexander Stengelin sei über die positive Resonanz erfreut: „Was mich besonders freut, ist, dass wir Unternehmer und Geschäftsführer aus unterschiedlichsten Branchen und verschiedensten Unternehmensgrößen zusammengebracht haben. Vom Ein-Personen-Betrieb bis zu Firmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden war alles vertreten.“

Format sei wichtige Plattform

Im Anschluss an die Vorträge hätten die Gäste die Gelegenheit gehabt, sich bei Snacks und Getränken in lockerer Atmosphäre auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu vertiefen. „Das Format bewies erneut seinen Wert als wichtige Plattform für den Dialog und die Zusammenarbeit der Rottweiler Wirtschaft“, so die Stadt zum Schluss.

Weitere Infos gibt es unter www.landesgartenschau-rottweil.de.