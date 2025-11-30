Wirtschaftstreffen in Rottweil: Firmen sollen von Landesgartenschau 2028 profitieren – das sind die Ziele

Die Chancen der Landesgartenschau 2028 in Rottweil standen beim zweiten Wirtschaftstreffen „voRWärts Wirtschaft 2028“ im Mittelpunkt. Das sind die Ergebnisse des Abends.
Auf großes Interesse ist das zweite Rottweiler Wirtschaftstreffen der Reihe „voRWärts Wirtschaft 2028“ gestoßen. Zahlreiche Unternehmer folgten der Einladung der städtischen Wirtschaftsförderung in die Experimentier- und Arbeitswelten von Campus-Schule-Wirtschaft im Neckartal, berichtet die Stadt in einer Mitteilung. Im Mittelpunkt standen die Chancen der Landesgartenschau 2028 (LGS) und die Stärkung des regionalen Netzwerks.