2 Das neue Trumpf-Multifunktionsgebäude in Sulgen ist offiziell eingeweiht worden. Foto: Trumpf

Am Mittwoch haben die Trumpf-Vorstandsvorsitzende Nicola Leibinger-Kammüller und Standort-Geschäftsführer Hagen Zimer das neue Multifunktionsgebäude in Sulgen offiziell eingeweiht.









Einen mittleren zweistelligen Millionen-Betrag hat Trumpf in das Gebäude mit seinen 14 000 Quadratmetern Nutzfläche investiert. „In einem neuen Gebäude drückt sich immer auch das Bekenntnis zu einem Standort, zu den dort arbeitenden Menschen und ihren Familien aus. Schramberg ist heute ein unverrückbarer Eckpfeiler der Trumpf-Gruppe“, sagte Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende des Vorstands von Trumpf, am Tag der Einweihung.

„Herz des Standorts“

Das am Ortsausgang Richtung Aichhalden liegende und bereits im Dezember 2022 bezogene Bauwerk erfüllt mehrere Funktionen: Büros für Geschäftsleitung und Verwaltung, ein Laserapplikations- und Entwicklungszentrum, ein Gesundheitszentrum und ein Betriebsrestaurant für die Mitarbeiter sowie einen Besucherbereich. „Dieses Gebäude stellt das Herz dieses Standortes dar. Es ist nicht nur optisch eine Erscheinung, sondern für die Standortbelange auch durch allerhöchste Effizienz geprägt. Es beherbergt alle Verwaltungsbereiche des Standorts und ist gleichzeitig die Begegnungsstätte für unsere Mitarbeiter“, erklärte Hagen Zimer, Geschäftsführer des Trumpf-Standorts Schramberg.

Höhepunkt ist laut der Architektin das neue Betriebsrestaurant mit schönem Ausblick. Foto: Trumpf

Übersetzte Wertschätzung

Entworfen hat das Gebäude das Architekturbüro Barkow Leibinger aus Berlin. „Höhepunkt ist das Betriebsrestaurant. Einen so hohen atmosphärisch angenehmen Raum zu schaffen, ihn so offen und durchlässig über dem Standort thronen zu lassen, alles auf den Bezug nach draußen und Ausblicke in die Landschaft auszurichten, unter diesem weit spannenden Holzdach für eine erholsame Akustik zu sorgen – all dies sind Zeichen der Wertschätzung von Trumpf für die Mitarbeiter, die wir nur zu gern in Architektur übersetzt haben“, versicherte Architektin Regine Leibinger, die als Inhaberin der Barkow Leibinger Gesellschaft von Architekten mbH und Aufsichtsratsmitglied von Trumpf an der Einweihung teilnahm.

Form und Funktion

Bei dem neuen Gebäude achteten die Architekten nicht nur auf Form, sondern auch auf Funktion. Als Beispiel nennt Trumpf den Sprinklertank für die Brandbekämpfung, der zugleich als Kältespeicher dient. Die Produktion nutzt die gespeicherte Kälte für die Kühlung ihrer Fertigungsprozesse. Die Wärme, die wiederum in der Fertigung der Laser entsteht, nutzt der Gebäudebetrieb zum Heizen.

Info: Trumpf in Schramberg

Zur Zeit arbeiten rund 1500 Menschen in bei Trumpf in Schramberg. Sie entwickeln und fertigen dort Laser, die vor allem in der Elektromobilität für die Fertigung von Batterien und E-Motoren zum Einsatz kommen. Für Trumpf ist das Herzstück seiner Laser-Kompetenz in Schramberg der sogenannte Scheibenlaser, der in der Automobilproduktion bei der Fertigung von Batteriezellen für Elektroautos genutzt wird. Neben dem Scheibenlaser haben die Entwickler in Schramberg maßgeblich die sogenannte Ultrakurzpulslaser-Technologie entwickelt und zur Industriereife gebracht. Mit dieser Technik lassen sich harte Materialien wie Glas, aber auch Solarzellen effizient bearbeiten.