Die Stärken und Chancen betonen: IG-Metall-Chefin Benner ruft zu mehr Optimismus trotz angespannter Wirtschaftslage auf. Debatten über die Beschäftigten als vermeintlich Schuldige hält sie für falsch.
Berlin - Die Chefin der Gewerkschaft IG Metall hat von Unternehmen ein Bekenntnis zum Standort Deutschland gefordert. "Wir hatten sehr goldene Jahre, seit Corona ist es schwieriger geworden. Aber wir können Technik, wir sollten in die Zukunft investieren", sagte Christiane Benner im RBB-Inforadio. "Die Politik versucht dort gerade, einige Weichen zu stellen. Deshalb erwarten wir von den Unternehmen, anzupacken und hierzubleiben."