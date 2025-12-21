Wirtschaftswachstum dank Klimaschutz? Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey kontert Merz und Reiche und fordert mehr Mut bei der Energiewende. Welche Chancen und Streitpunkte sie sieht.
Berlin - Die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey hat die Bundesregierung aufgefordert, ihren Ton in der Debatte über Klimaschutz und Energiewende zu ändern. Die Darstellung, Klimaschutz sei vor allem eine Belastung für die Wirtschaft, sei falsch, sagte die SPD-Politikerin im Podcast "Das Klima-Labor" von ntv. "Wir werden nicht trotz, sondern wegen Klimaschutz wirtschaftlich erfolgreich sein."