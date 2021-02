Wirtschaftsplan Balinger Stadtwerke planen große Investitionen

Neubauten im Roßnägele gehen ans Wärmenetz

Auch in Sachen Nahwärmenetz geht es weiter. So werden die neuen Gebäude der Wohnbau im Roßnägele daran angeschlossen. Dies sei durch die Erweiterung des Wärmenetzes vom Eyachbad aus über die Arbeitsagentur in Richtung Innenstadt möglich, erklärt der kaufmännische Leiter der Stadtwerke Balingen, Harald Eppler, auf Anfrage. Entlang der Trasse bestehe die Möglichkeit, weitere Gebäude an die Wärmeleitung anzuschließen. Aktuell werde eine Umfrage bei allen in Frage kommenden Gebäudeeigentümern vorgenommen, um den Bedarf zu ermitteln.

Rohre führen bis zur Kameralamtstraße

Ein weiteres Projekt sei der Ausbau des Wärmenetzes in der Innenstadt, so Eppler weiter. Zunächst werde die Trasse in der Neuen Straße in Richtung Norden bis zur Kreuzung Kameralamtstraße ausgebaut. Dieser Abschnitt bilde einen weiteren Teil des geplanten innerstädtischen Wärmerings. Auch dort werde im laufenden Jahr über entsprechende Umfragen das Marktpotenzial ermittelt.

Im Rahmen der Wärmeversorgung sei im laufenden Wirtschaftsplan zudem die Erneuerung des zweiten Blockheizkraftwerks-Moduls mit großem Pufferspeicher in der Wärmezentrale im Schulzentrum Längenfeld geplant.

Im Bereich Datennetz planen die Stadtwerke, 250.000 Euro in ein Rechenzentrum zu investieren. Dabei handele es sich laut Eppler um den Bau eines professionellen Container-Rechenzentrums inklusive Klimatisierung, unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV), Brandfrüherkennungssystem, Löschanlage und Einbruchschutz. Das Rechenzentrum sei eine strategisch wichtige Einrichtung; zum einen für den eigenen Bedarf der Stadtwerke Balingen als so genannte "Serverlandschaft SWB" inklusive den Servern für die systemrelevante Leitwarte, zum anderen für die zukunftsfähige Weiterentwicklung im Bereich Schuldigitalisierung. Denn die Serverlandschaft der Schulen soll auf Dauer zentral gehostet, also zentral bereitgestellt werden.

Neue Serverlandschaftfür die Datendienste

Darüber hinaus soll so die Möglichkeit geschaffen werden, weitere Telekommunikations-Produkte über das Rechenzentrum auch über die Stadtgrenzen hinaus anbieten zu können. "Das Rechenzentrum der Stadtwerke wird als erweiterbare Einheit geplant und aufgebaut", hält Eppler fest.

Um den gesamten Finanzierungsplan von rund zwölf Millionen Euro zu decken, sollen Kredite in Höhe von rund 6,4 Millionen Euro aufgenommen werden. Abzüglich der Tilgungen wird von einer Neuverschuldung von rund 4,6 Millionen Euro ausgegangen.