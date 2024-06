Wirtschaftsministerin im Gespräch: Was braucht das Handwerk am dringendsten?

Was braucht das Handwerk am dringendsten?

1 Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut (erste von links) suchte den direkten Austausch mit den Handwerksbetrieben. Foto: Jäger

Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut suchte am Dienstag das Gespräch mit regionalen Handwerksbetrieben. Diesen ging es unter anderem um bürokratische Hürden und den Mangel an Fachkräften.









Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin von Baden-Württemberg, stand den Mitgliedern der Kreishandwerkerschaft Zollernalb am Dienstagabend Rede und Antwort. Gastgeber der Gesprächsrunde war die Schreinerei Enslin in Isingen. Zweck des Treffens sollte sein, über die aktuelle Situation des Handwerks in der Region zu sprechen.