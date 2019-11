Wirtschaftsmedaille Neue Auszeichnung für Alpirsbacher Klosterbräu

Vor über 140 Jahren hat Johann Gottfried Glauner die im elften Jahrhundert gegründete größte Klosterbrauerei Deutschlands reaktiviert. Die Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG ist damit die älteste Klosterbrauerei in Baden-Württemberg. Carl Glauner führt mittlerweile in vierter Generation gemeinsam mit Markus Schlör die Brauerei. Die fast 100 Beschäftigten produzieren 200 000 Hektoliter Bier pro Jahr.

Das Produktportfolio erstreckt sich auch auf Bierschnäpse und Edelbierbrände, dem sogenannten Kloster-Whisky aus der eigenen Destille und auf Produkte zur Körperpflege auf Bierbasis. Die firmeneigene Brauwelt mit Museum, Klosterdestille und Brau-Laden, verbunden mit täglichen Führungen, sei ein Magnet für Tagestouristen.

Zudem setzt sich Alpirsbacher Klosterbräu für Umwelt- und Naturschutzbelange ein. So wurden Investitionen in Millionenhöhe in eine umweltfreundliche und energieeffiziente Kälteanlage und eine vollautomatische Hefe-Reinzuchtanlage getätigt. Die Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg erhalten seit 1987 Persönlichkeiten und Unternehmen, die sich in herausragender Weise um die Wirtschaft des Landes verdient gemacht haben. Insgesamt wurde die Wirtschaftsmedaille in diesem Jahr an zwölf Personen und drei Unternehmen verliehen.