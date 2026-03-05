Wirtschaftslage im Kreis Rottweil: Krisen, Zölle, Insolvenzen – damit kämpfen die Unternehmen

Die Wirtschaft steht derzeit vor vielen Herausforderungen – Fachkräftemangel ist nur eine davon. Das fordern die Unternehmen aus dem Kreis Rottweil von der Politik.
Insolvenzen, Kurzarbeit und hohe Zölle belasten die Wirtschaft seit längerer Zeit. Auf der anderen Seite fehlt es auch an Fachkräften und Nachwuchs. Könnte eine neue Landesregierung Hoffnung bringen? Unsere Redaktion erkundete sich bei den Unternehmen im Kreis Rottweil nach der aktuellen Lage und den Herausforderungen. Das fordern sie von der Politik.