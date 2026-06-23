Wirtschaftskrise im Südwesten: Zahl der Insolvenzen steigt deutlich – und Höhepunkt ist noch nicht erreicht

Musterländle ade? Der Südwesten sticht beim Thema Insolvenz hervor - aber nicht positiv. Denn die Zahlen steigen deutlich stärker als im Bundesschnitt. Was dahintersteckt.
Die Krise der deutschen Wirtschaft lässt auch in Baden-Württemberg die Zahl der Firmenpleiten steigen. Im ersten Halbjahr 2026 haben nach Schätzungen von Creditreform rund 1.630 Unternehmen im Südwesten Insolvenz angemeldet. Das sei ein Anstieg von 27,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, teilte die Wirtschaftsauskunftei mit.