Wirtschaftsjuniorenin VS: Baden-Württemberg ist 2025 zu Gast

Bei der jährlich stattfindenden Landeskonferenz 2023 in Ludwigsburg gaben die Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg ihre Bewerbung ab, diese Veranstaltung 2025 auszurichten: Die Delegierten waren einstimmig dafür. Nächstes Jahr ist somit Baden-Württemberg zu Gast im IHK-Bezirk Schwarzwald-Baar-Heuberg in VS.