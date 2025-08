Schulleiter Andreas Thomann und Abteilungsleiter Karl Horn gratulieren 93 erfolgreichen Absolventen des WG der Kaufmännischen Schule Lörrach zur bestandenen Abiturprüfung – dreimal die „Traumnote“ 1,0 erreicht.

Damit steht den Schülern genau derselbe Weg an jede Universität offen wie Absolventen des allgemein bildenden Gymnasiums. Hinzu kommen neun weitere Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen ihren Schulweg mit dem Erreichen der (allgemeinen) Fachhochschulreife beenden.

Rückblick und Ausblick standen an diesem Abend im Fokus der Festgemeinschaft, der von den beiden scheidenden Schülern Emily Istenes (Klasse WG2/E) und Lennart Panzer (Klasse WG2/C) moderiert wurde. Denn Mühsal und Last des Lernens am Wirtschaftsgymnasium fanden mit Übergabe der Abiturzeugnisse zwar ihr Ende. Das Lernen an sich aber geht weiter, heißt es im Nachgang im Pressebericht.

Egal, ob der Lebensweg die Schüler zunächst einmal in einen längeren Auslandsaufenthalt, ein freiwilliges soziales Jahr, eine duale Berufsausbildung oder doch direkt an die Universität führt. „Sie haben mit dem Abitur einen Meilenstein in Ihrem Lebensweg erreicht“, sagten Schulleiter Andreas Thomann und Abteilungsleiter Karl Horn.

Eine besondere Freude bereitete dem scheidenden Abteilungsleiter Karl Horn, dass es der erfolgreichste Abschlussjahrgang in seiner Zeit als Abteilungsleiter des Wirtschaftsgymnasiums war. Dreimal Traumnote 1,0. Auch gab es eine Fülle an weiteren Preisen zu verteilen.

Im Einzelnen

Smilla Lara Kühner, Marlene Hoog und Ngoc Chan Tran wurden als Jahrgangsbeste (jeweils Note 1,0) mit dem Ehrenpreis des Freundeskreises der Kaufmännischen Schule Lörrach ausgezeichnet. Neben diesen drei Abiturienten wurden mit einem Preis ausgezeichnet: Ziyu Tian, Marlene Rimili, Matteo Schwald, Mia Marie Schilling, Luan Strecker, Julia Isabella Meier, Carina Sophie Lippert, Lennart Panzer, Jaden Benito Knobeloch, Paul Kast, Enisa Bejtovic, Romeo Sperker und Luca Teta. Mit einem Lob konnten ausgezeichnet werden: Rixa Juliana Wilke, Justyna Vujtechova, Luisa Suckert, Eileen Göttle, Maja Fiedler, Emily Molnar, Poul Endrik Krüger.

Fachschaften

Von Seiten der Fachschaften wurden für sehr gute Leistungen im Abitur Sonderpreise vergeben: Fachschaft Schüler Betriebs- und Volkswirtschaft Luan Strecker (Klasse WG2/B), Mathematik Marlene Rimili (Klasse WG2/E), Privates Vermögensmanagement Valentino Sanfilippo (Klasse WG2/D), Deutsch Julia Meier (Klasse WG2/A) und Enisa Bejtovic (Klasse WG2/E), Englisch Ngoc Chan Tran (Klasse WG2/D), Italienisch Romeo Sperker (Klasse WG2/C), Spanisch Calvin Koch und Amelia Schwieger (beide Klasse WG2/E), Geschichte/Gemeinschaftskunde Jaden Knobeloch (Klasse WG2/E), Informatik Jaden Knobeloch, Carina Lippert und Marlene Rimili (alle Klasse WG2/E), Katholische Religion Paul Kast (Klasse WG2/A), Evangelische Religion Ziyu Tian (Klasse WG2/D), Ethik Mia Schilling und Mateja Kolakovic, (beide Klasse WG2/B), Sport Alexander Schupp und Rixa Wilke, (beide Klasse WG2/B), Französisch Marlene Hoog (Klasse WG2/C).