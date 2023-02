1 Mit einer Lichtaktion wird 2021 das neue Konzept der Wirtschaftsförderungsgesellschaft gelauncht – und auch jetzt geht Wirtschaftsförderin Henriette Stanley neue Wege. Foto: Wifög

Im Grunde genommen, ist es ganz einfach: Um Fachkräfte an Land zu ziehen, muss man ihre Vorbehalte kennen – und im besten Fall die richtigen Antworten geben. Ein Tool soll Unternehmen jetzt dabei helfen.









Wenn Alexander Feldberger, Geschäftsführer des Start-Ups Famigo GmbH, mit der Wirtschaftsförderin der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg über ihren Wirkungskreis spricht, dann legt er die rosarote Brille ab. Er schaut nicht auf die ländliche Idylle, auf das Friede-Freude-Eierkuchen-Landleben, sondern er bringt all seine Fragen und Zweifel mit. Gibt es hier überhaupt genügend Wohnraum? Muss ich vor Langeweile sterben? Oder verhungern, weil es gar nicht genügend tolle Restaurants gibt? Hätten meine Kinder hier einen Kindergartenplatz, meine Frau ausreichend Kunst und Kultur – und wie schaut es, bitteschön, mit den Immobilienpreisen aus? Was anstrengend klingt und einem ausgewachsenen Nörgler alle Ehre machen würde, ist in Wahrheit Alexander Feldbergers Erfolgsrezept: Den Finger in die vermeintliche Wunde legen – und diese damit heilen.