Wirtschaftsförderung Rottweil: Landesgartenschau 2028 – Was bringt sie den Unternehmen?

1 Gespannt warten die Interessierten auf die Präsentation und anschließende Diskussion über die geplante Wirtschaftsförderung. Foto: Anna-Sophie Zepf

Mit viel Enthusiasmus und einer Flut von Informationen versuchen der OB und eine kleine Diskussionsrunde Unternehmen für die Teilnahme an der Landesgartenschau 2028 in Rottweil zu gewinnen.









Link kopiert



Mit „Vorwärts Wirtschaft 2028“ soll eine Reihe von Wirtschaftstreffen abgehalten werden, die sich in erster Linie, aber nicht nur mit der Landesgartenschau (LGS) 2028 in Rottweil auseinandersetzen. Am Dienstagabend fand das erste dieser Treffen mit vielen interessierten Teilnehmern im Sonnensaal des Kapuziners in Rottweil statt. Es musste zur Freude des Oberbürgermeisters Christian Ruf sogar noch nachgestuhlt werden.