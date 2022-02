2 Das Team der Wirtschaftsförderung und der Technologiewerkstatt arbeitet gut zusammen – und unter einem Dach. Foto: Spitzbarth

Kein Blatt vor den Mund genommen hat Wirtschaftsförderer Andreas Hödl in seinem Jahresbericht mit Blick auf die Innenstadt Ebingen und die Albstädter Gewerbeflächen. Beide Aspekte erfordern zügiges Handeln, mahnt Hödl.















Albstadt - Die Nachfrage ist groß, das Angebot geht gegen Null: In Albstadt fehlt es laut Andreas Hödl an Gewerbebauflächen, was vor allem örtliche Handwerker massiv in ihrer Entwicklung ausbremse, machte der Wirtschaftsförderer in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses deutlich, wo er seinen Jahresbericht vorlegte.

"Ohne Bereitstellung von Bauland können wir keine Bestandssicherung für unsere Betriebe leisten", sagte Hödl und dankte den Stadträte daher für den Beschluss, das Bildstock-Areal als Gewerbegebiet zu erweitern. "Aber das ist wahrscheinlich noch nicht genug."

Denn die Wirtschaft investiere, plane Neubauten – trotz Corona und den damit verbundenen Lieferengpässen. Vor allem das Bauhandwerk sei voll ausgelastet.

Corona ist nicht der einzige Grund

Schlechter geht es Gastronomen und Einzelhändlern, was speziell in Ebingen nicht nur mit Corona und dem boomenden Online-Handel zu tun habe: Während die Tailfinger Stadtmitte – zuletzt mit dem neuen Edeka – aufgewertet wurde, sind in Ebinger 1A-Lagen inzwischen jene Nutzer angekommen, welche die Stadt noch nicht einmal außerhalb der lukrativsten Zonen haben will: Shisha-Bars, Wettbüros und eine Zahl von Döner-Lokalen weit über dem Bedarf. Leerstände tun ein Übriges. Als Beispiel zeigte Hödl ein Foto der Schütte: aktuell sechs leere Läden in einer Zeile – und schlechte Gebäudesubstanz.

Mehr als die Hälfte ist unvermietbar

81 nicht genutzte Läden hat die Wirtschaftsförderung im Dezember 2021 gezählt, 44 davon seien nicht mehr dauerhaft für Einzelhandel nutzbar – das Beispiel eines ausgebrannten Hauses an der Hechinger Straße in Tailfinger 1A-Lage ist nur das prominenteste.

Positive Beispiele, bei denen die Wirtschaftsförderung Gründer von der Idee bis zum fertigen Geschäft unterstützt hatte, gibt es freilich auch: Das Unverpackt-Lädle in der Marktstraße und einen Blumenladen in der Lenaustraße brachte Hödl als Beispiele mit. Worin besteht seine Hilfe? Er bereitet Bankgespräche vor, berät über Fördermittel, unterstützt bei der Suche nach der geeigneten Immobilie, vernetzt die Gründer mit Fachleuten und unterstützt sie aktiv bei der Auftragsaquise. 138 Gründungen – 33 mehr als vor Jahresfrist – stehen 2021 zu Buche, davon sind 78 Dienstleister, 34 Handwerker, 25 Händler und ein Industriebetrieb.

Den Citymanager gibt’s praktisch längst

Die Aufgaben eines Citymanagers, den sich manche so sehnlich wünschen, übernimmt Andreas Hödl schon lange – im vergangenen Jahr alleine sind dafür rund 100 Termine zusammengekommen.

Sein Einsatz reicht dabei von der Einführung der Internetplattform myalbstadt­shops über das Veranstalten von Webinaren, damit Händler digital vor Ort bestehen, bis hin zu Einzelhandels-, Ansiedlungs- und Handelsimmobilienberatungen. Außerdem hilft Hödl kontinuierlich beim Aufbau von Netzwerken und unterstützt Initiativen wie die Handels- und Gewerbevereine und die Städtleinitiative bei der Umsetzung von Aktionen wie den verkaufsoffenen Sonntagen und dem "Goldenen Oktober".

Ebenfalls kaum bekannt in der breiten Öffentlichkeit ist Hödls Einsatz beim Beschaffen von Fördermitteln: Er berät, hilft beim Stellen von Anträgen und dem Vorbereiten von Bankgesprächen – die Liste seiner Häkchen auf diesem Gebiet ist ebenfalls stattlich.

Bauland fehlt – da nutzen Fördermittel alleine nichts

Doch Fördermittel alleine reichen freilich nicht: Gründer brauchen Bauland. Gerade mal acht bebaubare Gewerbebauplätze besitzt die Stadt noch – und alle sind bereits reserviert: zwei in Lautlingen, sechs auf Lichtenbol. Weitere sieben freie Bauplätze in Gewerbegebieten befinden sich in privater Hand und stehen nicht zum Verkauf. Dem stehen 19 aktuelle Nachfragen nach Gewerbebauland entgegen – allesamt von Albstädter Betrieben. Und Andreas Hödl hat keine Möglichkeit, auch nur einen Teil der 11,8 Hektar zu vermitteln, die sie brauchen.

Und wie sieht es mit Bestandsimmobilien aus? 225 Gewerbeobjekte, die nicht oder teilweise genutzt werden, hat die Wirtschaftsförderung 2021 in Albstadt erfasst, davon 88 in Ebingen, 80 in Tailfingen, 23 in Onstmettingen, 20 im Eyachtal und 14 in Truchtelfingen. Die Mieten indes sinken für Produktions-, Logistik- und Lager- und vor allem für 1A-Lagen im Einzelhandel. Was Büroflächen in der Innenstadt angeht, so bleiben sie stabil, und nur für Neubauwohnungen steigen sie – auf inzwischen 10,50 Euro bei Spitzenmieten und 9,50 Euro bei Durchschnittsmieten.

Zwei Betriebe sind schon weg

Zwei mittelgroße Betriebe hat die Stadt inzwischen verloren, weil sie kein Gewerbebauland anbieten konnte, und einem Magnetbetrieb für die Innenstadt musste sie absagen, weil 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche dort nicht zur Verfügung stehen.