Wirtschaftsfragen dürften beim Kanzlerbesuch in China ganz oben stehen. Exportkontrollen zeigen, welchen Druck Peking ausüben kann. Wie kann sich Deutschland aus der Abhängigkeit von China lösen?
Berlin/Peking - Es ist eine Reise mit viel Brisanz - zu einem Partner und Rivalen. Zum ersten Mal in seiner Amtszeit besucht Bundeskanzler Friedrich Merz ab Dienstag China. Die Volksrepublik ist ein überragend wichtiger Markt für deutsche Unternehmen. Die deutsche Wirtschaft beklagt aber zunehmend Hemmnisse. Zugleich nimmt die weltweite Bedeutung Chinas als Wirtschaftsmacht zu.