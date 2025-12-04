Wirtschaftsabend in Bräunlingen: Unternehmen haben Lust auf Neues

Experte Collin Croome spricht beim ersten Wirtschaftsabend Südschwarzwald vor 280 Teilnehmern über das Potenzial von KI.

Welche Entwicklung nimmt die Künstliche Intelligenz? Wie können Unternehmen davon konkret profitieren? Auf diese Fragen erhielten 280 Unternehmerinnen und Unternehmer beim ersten Wirtschaftsabend Südschwarzwald eine Antwort. Den Abend hatten die Städte Bräunlingen und Löffingen gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern (IHK) Freiburg und Villingen-Schwenningen veranstaltet.

„Der Mittelstand ist die Säule unserer Region“, wird Bürgermeister Micha Bächle in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Er sagte, die Unternehmen aus Industrie, Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gastgewerbe seien für den Wohlstand der Region unverzichtbar: „Sie schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze, sind täglich am Kunden und müssen ihm einen Mehrwert schaffen.“

In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten sei der Abend auch ein Dankeschön: „Weil Sie Ihrem Standort treu sind, weil Sie sich in den Kommunen engagieren und gemeinsam mit uns an der Zukunft arbeiten.“

Alwin Wagner, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK Südlicher Oberrhein, sagte: „Wir bringen Gleichgesinnte zusammen. Damit Lösungen ausgetauscht werden, Partnerschaften entstehen oder Denkanstöße für Neues passieren.“

Als Gastredner zeigte Digitalisierungsexperte Collin Croome Anwendungen zum KI-Einsatz im Alltag: beispielsweise beim Texten, beim Fotografieren oder Videoerstellen sowie beim Arbeiten in der Produktion oder im Ladengeschäft. Er bekräftigte, dass digitale Anwendungen gerade für mittelständische Unternehmen enormes Potenzial bergen – sei es im Dialog mit den Kunden, beim Schulen von Mitarbeitenden oder im Schaffen neuer Leistungen und Produkte.

Löffingens Bürgermeister Tobias Link erklärte: „Die Digitalisierung schreitet auch in den Kommunen des Südschwarzwaldes voran. Weil wir dem Bürger und den Betrieben auf Augenhöhe begegnen wollen, weil wir Gäste und Menschen für uns gewinnen möchten und selbst Lust auf Neues haben.“