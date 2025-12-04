Wirtschaftsabend in Bräunlingen: Unternehmen haben Lust auf Neues

Experte Collin Croome spricht beim ersten Wirtschaftsabend Südschwarzwald vor 280 Teilnehmern über das Potenzial von KI.
Welche Entwicklung nimmt die Künstliche Intelligenz? Wie können Unternehmen davon konkret profitieren? Auf diese Fragen erhielten 280 Unternehmerinnen und Unternehmer beim ersten Wirtschaftsabend Südschwarzwald eine Antwort. Den Abend hatten die Städte Bräunlingen und Löffingen gemeinsam mit den Industrie- und Handelskammern (IHK) Freiburg und Villingen-Schwenningen veranstaltet.