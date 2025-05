Einen Klimaschutzmanager hat die Stadt Bad Liebenzell zwar nicht mehr. Nach dem Weggang Fawad Mehmoods hatte sich der Gemeinderat darauf geeinigt, die Stelle nicht mehr zu besetzen. Das von ihm erarbeitete Klimaschutzkonzept liegt aber in der Schublade.

Und nun will die Kommune den nächsten Schritt gehen: die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung. Deren Ziel ist es „den vor Ort besten und kosteneffizientesten Weg zu einer klimafreundlichen und fortschrittlichen Wärmeversorgung zu ermitteln“, schreibt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen auf seiner Homepage.

Externer Dienstleister

„Wir haben diese Aufgabe von unserem Klimaschutzmanager geerbt“, erklärte Bauamtsleiter Rainer Becht im Gemeinderat. „Weil Mehmoods Stuhl leer bleibt, muss ich das Bauamt nun um die kommunale Wärmeplanung kümmern – neben seinen vielen anderen Aufgaben. Allerdings wird das Bauamt die konkrete Planung nicht selber machen, sondern auf einen externen Dienstleister setzten. „Der Umfang ist nicht ganz ohne“, erklärte Becht.

Mit der Unterstützung des Stuttgarter Ingenieurs Jan Christophers hat die Stadt die Erstellung dieses Konzepts deshalb Anfang April ausgeschrieben.

Den Zuschlag bekam das Büro Karsten Jäckel Energie-Management (KJEM). Das ist auch schon für die Mission bezüglich eines Wärmenetzes am Missionsberg tätig.

Wirtschaftlichstes Angebot

Christophers sah von dem Büro deshalb das „wirtschaftlichste Angebot“, obwohl es etwa 3000 Euro teurer ist, als ein Mitbewerber. „Müssen wir nicht das billigste Angebot nehmen?“, fragte Maik Volz (CDU), der ansonsten rechtliche Probleme befürchtete. Christophers verneinte. Eben, weil KJEM schon in der Stadt tätig sei, profitiere die Kommune von der Ortskenntnis des Büros. Dadurch gebe es weniger „Reibungsverluste“ in der Planung, so Christophers.

Auszahlung erst 2026

Die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung kostet Bad Liebenzell gute 64 000 Euro. Allerdings legt die Stadt das Geld nur aus. „Das wird zu 100 Prozent vom Land gefördert“, erklärte der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Kopp (UL).

Die Auszahlung der Förderung erfolgt jedoch erst 2026. Katrin Heeskens (UL) fragte, ob die Kosten für Christophers Dienste auch gefördert werden, was dieser bejahte.

In eine ähnliche Richtung zielte Sebastian Lustnauers (Grüne) Frage. Er wollte wissen, ob auch die Arbeitszeit, die das Bauamt in die Planung investiere, gefördert werde. Der Hintergrund der Frage: Die Klimaschutzmanagerstelle, deren Aufgabe die Erstellung der Wärmeplanung eigentlich gewesen wäre und die auch gefördert war, gibt es nicht mehr - gegen den Willen der Grünen im Gemeinderat.

In der Debatte um diese Stellenstreichung hatten die Grünen immer wieder betont, dass man sich Fördergelder entgehen lasse und die Stadt letztlich mehr bezahle, eben weil das Bauamt – ohne Förderung - sich mit mit dieser Aufgaben befassen muss. Es sei „noch unklar“, ob die Arbeit des Bauamts in diesem Zusammenhang auch bezuschusst werde, so Becht. „Aber ich glaube schon“, sagte der Bauamtsleiter.