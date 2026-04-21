Wirtschaft und Jugend profitieren: In Lahr erhalten zwei Leerstände eine neue Nutzung – vorerst

Am Schlossplatz und am Urteilsplatz werden zwei zuletzt ungenutzte Ladenflächen für vier Wochen neu bespielt.
In dem einstigen Modegeschäft an der Ecke Marktstraße/Schlossplatz liefen noch am Montagvormittag die letzten Aufbau- und Einräumarbeiten – um 14 Uhr wurde dort dann die Eröffnung der „Innovation Lounge“ gefeiert. Wirtschaftsförderer Robin Derdau erklärte zur Begrüßung, was es damit auf sich hat: Hier sei ein Showroom entstanden, in dem Firmen ihre Dienstleistungen, Produkte und Jobs vorstellen und der ihnen zugleich als Innovationsschmiede und Raum für den Austausch dienen soll.