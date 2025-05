Altehrwürdiges Hotel in Lauterbach könnte wieder belebt werden

1 Der Zahn der Zeit hat am ehemaligen „Haus Schwarzwaldruh“ genagt. Foto: Dold Das im 19. Jahrhundert erbaute „Haus Schwarzwaldruh“ im Unterdorf soll eine neue Perspektive erhalten.







Link kopiert



Einst tummelten sich gar Badegäste in der unmittelbaren Umgebung bei der damaligen Bademöglichkeit. Gemeinsam mit dem Tannenhof war das „Haus Schwarzwaldruh“ ein zentraler Eckpfeiler des Tourismus in Lauterbach. Das ist allerdings schon viele, viele Jahrzehnte her, wie ein kenntnisreicher Nachbar berichtet.