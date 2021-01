Wirtschaft Traditionsunternehmen Griffin GmbH verlässt Schramberg

Die Geschäftsidee in der Gründerzeit war zunächst die Herstellung und der Handel von Posamenten gewesen. Diese Ziertextilien waren in der Belle Époque groß in Mode: Als fein gearbeitete Besatzstücke, Borten, Kordeln und Schnüre dienten sie zum Schmuck von Hüten, Kleidern und Uniformen, aber auch von Heimtextilien, Möbeln, Vorhängen und Wanddekorationen. Mit der technischen Entwicklung von Kunstfasern in den 1940erund 50er-Jahren hatte auch Schinle damit begonnen Perlseide aus anderen Rohstoffen herzustellen.

"Perlseide ist mehr als eingewöhnlicher Zwirn", heißt es in einem Produktkatalog des Unternehmens aus dem Jahr 2010. Und: "Unser Unternehmen verfügt über die notwendige jahrzehntelange Erfahrung und das technische Know-how, um einen solch einzig-artigen Faden mit dieser Stabilität und Flexibilität zu produzieren." Die technische Entwicklung eigener Maschinen und rationelle Fertigungsmethoden seien Grundlage für diese Produkte. Dabei sei die genaue Anzahl von Drehungen unter optimaler Spannung wichtig ,um später sowohl gegen Ausfransen der Oberfläche als auch gegen ein Verheddern und Verknoten geschützt zu sein. "Diese Balance ist der Schlüssel", heißt es weiter.

Stellungsnahme gibt es keine

Als "Kontaktaufnahme mit dem Griffin-Team" wird für Interessenten des Webshops die Adresse in Ludwigsfelde angegeben. Und im Impressum des Griffin-Shops wie auch von www.griffin.de findet man unter der Anschrift "Griffin 1866 Ltd., Phoenix Business Centre,The Penthouse Old Railway Track, SVR 9022 Santa Venera" auf Malta als Geschäftsführerin Mica-May Smith eingetragen, die in der Handelsregister-Veränderung auch als Geschäftsführerin der Griffin GmbH aufgeführt wird.

Mica-May Smith ist in britischen Handelsregister-Eintragungen unter anderem als Geschäftsführerin des Unternehmens "Beading & Stringing" im britischen Nottingham eingetragen, einer Firma, die Schmuck und verwandte Artikel herstellt.

Alvaro und Carlos Armbruster waren telefonisch zunächst nicht erreichbar: Der alte Telefonanschluss von Griffin Am Brestenberg war zwar am Mittwoch noch geschaltet, aber es lief eine Ansage, man solle zu einem späteren Zeitpunkt wieder anrufen. Über eine Handynummer kam schließlich doch noch ein telefonischer Kontakt mit Alvaro Armbruster zustande. Dieser teilte jedoch lediglich mit, dass er keinesfalls eine Stellungnahme zu den Veränderungen bei der Griffin GmbH geben werde. Herauszuhören in dem kurzen Telefonat war allerdings, dass er sich über den Anruf wunderte, da sich doch 150 Jahre lang niemand für die Firma interessiert hätte, weder die Wirtschaftsförderung, noch die früheren Bürgermeister und auch nicht die aktuelle Oberbürgermeisterin.