1 Das rund 3,6 Hektar große Plangebiet liegt nördlich des Hohlebachs zwischen Ortsumfahrung und Bahngleisen. Foto: Claudia Bötsch Anfragen für das Areal „Neumattäcker“ gibt es aus dem Ort, aber auch von Betrieben aus der Umgebung.







Unter den örtlichen Betrieben ist unter anderem die Firma Mayka, die in unmittelbarer Nähe an der Ortsumfahrung gegenüber des geplantes Gewerbegebiets liegt. Die Brezelfabrik ist seit rund 30 Jahren in Schliengen ansässig und will erweitern.