Der Sitz der Unternehmensgruppe Fischer in Waldachtal war am 11. und 12. Juli Schauplatz eines besonderen Branchenereignisses: 85 Gäste folgten der Einladung zu einem exklusiven Fischer-Kundenevent.

„Wir freuen uns, dass unsere Gäste ausgiebig die Gelegenheit nutzten, sich persönlich auszutauschen, zu netzwerken und zu inspirieren“, betont Klaus Fischer, Inhaber der Unternehmensgruppe Fischer. In seiner Begrüßungsrede und Unternehmensvorstellung verdeutlichte Andreas Voll, Vorsitzender der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe Fischer, eindrucksvoll: „Hier bei Fischer schlägt das Herz der Innovation. Hier arbeiten wir mit Leidenschaft an neuen Ideen. Für Sie, als unsere Kunden. Und für die gesamte Branche der Befestigungstechnik. Hier wird Zukunft gemacht. Jeden Tag.“ Er unterstrich: „Hinter all unseren Produkten steckt die Innovationskraft in den Köpfen und Herzen unserer Mitarbeiter.“

Lesen Sie auch

Die Zukunft des Bauens gemeinsam im Blick

Keynote-Speaker Roland Sitzberger zeigte anschließend Szenarien der Zukunft des Bauens auf. Der Partner bei Porsche Consulting, Bauingenieur und erfahrene Branchenkenner legte dar: Die Bau- und Immobilienwelt stelle Weichen für ihre Zukunft, wenn sie Industrialisierung, Prozesse und Kollaboration fokussiere. Gezeigt wurden die Produktwelt, die Produktion und das Distribution Center (DCT) des Unternehmens in Tumlingen. In Liveshows demonstrierte Fischer dabei hautnah, wie der Fischer Bauroboter BauBot Effizienz und Ergonomie beim Bauen erhöht.

Einen weiteren Programm-Höhepunkt bildete der Forumstalk mit den Fischer Markenbotschaftern Jürgen Klopp und Michael Jung. Der dreifache Olympiasieger im Vielseitigkeitsreiten Michael Jung steckt gerade mitten in den Vorbereitungen auf die anstehenden Olympischen Sommerspiele in Paris. Jürgen Klopp, einer der erfolgreichsten Fußballtrainer der Welt, unterzeichnete zusammen mit Michael Jung für jeden Gast ein Fischer Trikot mit persönlicher Widmung.

Die Fischer-Auszubildenden Celina Schulze und Pascal Zinke gaben zum Einstieg Einblicke in die Vita der Forumsgäste. Den Talk moderierte der Sport- und Fernsehmoderator Sven Voss, der vor allem als „Sportstudio-Moderator“ im ZDF bekannt ist und auch über die Fußball-Europameisterschaft 2024 berichtete. Die Gäste erfuhren, wie Jürgen Klopp und Michael Jung menschlich und sportlich auch die Fischer-Unternehmenswerte gekonnt repräsentieren: innovativ, eigenverantwortlich und seriös.

Krönender Abschluss des Kundenevents war der Besuch des TK-Elevator-Testturms in Rottweil. Mit 246 Metern Höhe überragt der Bau alle Gebäude in Baden-Württemberg. Fischer Schwerlastbefestigungen kamen zur Fassadenbefestigung und für viele weitere Anwendungen zum Einsatz. Die Gäste besichtigten die 232 Meter hohe Aussichtsplattform des Turms – die höchste in Deutschland – und genossen den 360-Grad-Panoramablick von Rottweil bis in die Schweizer Alpen.

Harald Wohlfahrt kocht für die Gäste von Fischer

Den kulinarischen Höhepunkt bildete am Abend ein festliches Dinner im Fischer Betriebsrestaurant. Dort kochte Harald Wohlfahrt zusammen mit dem Team des Fischer Betriebsrestaurants für die Gäste. Er ist der erfolgreichste Koch Deutschlands, mit drei Michelin-Sternen über 25 Jahre, sowie einer der besten Köche der Welt.