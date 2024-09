Wirtschaft: Kern-Liebers plant Verkauf des Hardter Standorts von Bruker-Spaleck

1 Der Standort von Bruker-Spaleck in der Weilerstraße 30 in Hardt (Archivbild) Foto: Dold

Die Kern-Liebers-Gruppe plant den Verkauf des Standorts Hardt der Tochtergesellschaft Bruker-Spaleck GmbH an einen Marktbegleiter.









Die Kern-Liebers-Gruppe untersucht aktuell Optionen für einen möglichen Verkauf des Standorts Hardt der Tochtergesellschaft Bruker-Spaleck GmbH an einen Marktbegleiter. Dabei sollen der Standort in Hardt erhalten bleiben und alle Mitarbeiter für eine reibungslose Fortführung der Geschäftstätigkeiten übernommen werden, schreibt Kern-Liebers in einer Pressemitteilung. Zudem bieten die noch verfügbaren Freiflächen am Standort Potenzial für zukünftige Kapazitätserweiterungen.