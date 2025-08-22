Wirtschaft in Weil am Rhein: Mittelstand ist Grundlage für den Wohlstand

Sarah Hagmann besucht das Unternehmen Conductix-Wampfler, für das zum Onboarding-Prozess die Unterstützung bei der Wohnungssuche und mehr dazu gehören.
Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die Grünen-Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann den Standort des Unternehmens Conductix-Wampfler in Weil am Rhein. Im Gespräch mit dem Standortleiter Anthony Brown, dem Leiter Konstruktion, Entwicklung und Produktmanagement Jörg Sättele und dem Leiter des Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagements Marc Stöckle wurde deutlich, wie breit das Geschäftsfeld dieses mittelständischen Unternehmens ist und dass es kontinuierlich an der innovativen Weiterentwicklung seiner effizienten Energiezuführungs- und Datenmanagementsysteme arbeitet.