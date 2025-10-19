Wirtschaft in Weil am Rhein: „Lasst doch die Unternehmen einfach mal tun“

Die Firma ARaymond hat ihre aktuellen und früheren Mitarbeiterjubilare zum alljährlichen Fest eingeladen. Über 350 Personen feierten am Freitag in der Schopfheimer Stadthalle.

Aus Grenoble angereist war die Familie Raymond mit den Brüdern François, Albert und Antoine. Deren Vater Alain konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Dafür kam Audrey, die Tochter von Antoine Raymond, des zum 30. Juni ausgeschiedenen Präsidenten. Während Audrey seit Juli als Vizepräsidentin für Europa und damit auch für die südbadischen Standorte zuständig ist, verantwortet der ebenfalls anwesende neue Präsident Emmanuel Le Flem die Unternehmensführung in Asien und den USA.

Optimismus bei ARaymond Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, politischen Unsicherheiten und globalen Turbulenzen blickt man bei ARaymond optimistisch in die Zukunft. Dass diese Zuversicht gut begründet ist, betonte Jürgen Trefzer, Geschäftsführer der ARaymond Deutschland. Von 1990 bis 2017 verzeichnete das Unternehmen ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 6,3 Prozent. In den Jahren 2018 bis 2024 hingegen fiel das Ergebnis mit einem Minus von einem Prozent leicht negativ aus.

Unsere Empfehlung für Sie Wirtschaft in Weil am Rhein ARaymond ehrt treue Mitarbeiter Die Firma ARaymond lädt ihre Jubilare zur traditionellen Jubilarfeier ein.

„Angesichts der angespannten Lage der Automobilbranche in Südbaden und im Großraum Stuttgart fragen sich viele, ob die Autoregion Südwesten vor dem Ende steht“, merkte Trefzer an. Große Namen wie Bosch, Porsche, Mahle oder ZF stünden unter Druck. Solche Meldungen gebe es jedoch nicht über die „Chnopfi“, wie das Unternehmen mit Blick auf seine Ursprünge weiterhin allseits genannt wird.

Trefzer hob hervor, wie wichtig in dieser Zeit konsequente Maßnahmen für das Unternehmen waren. „Gute Rückmeldungen von Banken und Wirtschaftsprüfern bestätigen, dass wir gut durch schwierige Zeiten kommen – was ohne Veränderungen nicht möglich gewesen wäre“, betonte er und verwies auf die Unternehmensstrategie „Raymotion 2030“ rund um Diversifizierung in neue Zukunftsfelder und internationale Expansion.

Ex-Präsident bedankt sich

Dass „wir die richtigen Transformationswege für unser Unternehmen gefunden haben“, unterstrich auch Antoine Raymond – wobei viele seiner Entscheidungen, wie er offen einräumte, „eher instinktiv als durchdacht“ gewesen seien. „Es hat aber ja ganz gut funktioniert“, sagte der ehemalige Präsident, der 26 Jahre an der Spitze des Unternehmens stand. Er bedankte sich ausdrücklich für die vielen inspirierenden Begegnungen, die Unterstützung und die Freundlichkeit der Mitarbeiter.

Audrey Raymond neue Vizepräsidentin

„Vielen Dank, dass Sie Teil unserer Geschichte sind“, schloss sich Audrey Raymond an. Die neue Vizepräsidentin verkörpert die sechste Generation des Familienunternehmens, das Albert-Pierre Raymond vor 160 Jahren gegründet hat. „Sich neu erfinden, mit Vertrauen und Teamgeist handeln – so können wir die Zukunft gemeinsam gestalten“, sagte die 37-Jährige. Präsident Le Flem hob indes die Widerstandsfähigkeit hervor, die das Unternehmen über viele Jahrzehnte bewiesen hat.

ARaymond Campus

Mit der Fertigstellung des dritten Gebäudes auf dem neuen „ARaymond Campus“ in der Lörracher Teichstraße bleibe das Unternehmen attraktiv für junge Leute, betonte Klaus Keller, Präsident des Clubs der Jubilare. Auch das „Center of Collaboration“ wurde „planmäßig fertiggestellt, eingeweiht und mit Leben gefüllt“. Die Mitarbeiter könnten dort „in nichtgewohnter Weise arbeiten und sich austauschen“. Die Investition von 40 Millionen Euro zeige „das Vertrauen und die Wertschätzung der Firma Raymond in uns“. Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz rief dazu auf, sich auf gemeinsame menschliche Werte zu besinnen: „Die scheinbar kleinen Dinge halten die großen Dinge zusammen“, so sein Verweis auf das Miteinander – auch bei ARaymond.

Appell an die Politik

Für IHK-Geschäftsführer Uwe Böhm steht die „Chnopfi“ trotz aller Veränderungen als Symbol für Beständigkeit in einer Welt im Wandel. Zugleich richtete er einen Appell an die Politik angesichts hoher Arbeitskosten und wachsender Bürokratie: „Lasst doch die Unternehmen einfach mal tun.“