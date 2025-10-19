Wirtschaft in Weil am Rhein: „Lasst doch die Unternehmen einfach mal tun“

Die Firma ARaymond hat ihre aktuellen und früheren Mitarbeiterjubilare zum alljährlichen Fest eingeladen. Über 350 Personen feierten am Freitag in der Schopfheimer Stadthalle.
Aus Grenoble angereist war die Familie Raymond mit den Brüdern François, Albert und Antoine. Deren Vater Alain konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein. Dafür kam Audrey, die Tochter von Antoine Raymond, des zum 30. Juni ausgeschiedenen Präsidenten. Während Audrey seit Juli als Vizepräsidentin für Europa und damit auch für die südbadischen Standorte zuständig ist, verantwortet der ebenfalls anwesende neue Präsident Emmanuel Le Flem die Unternehmensführung in Asien und den USA.