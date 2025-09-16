Wirtschaft in Waldachtal: Unternehmensgruppe Fischer feiert großes Wasenfest

Die Unternehmensgruppe Fischer feierte am Standort in Tumlingen ein großes Wasenfest mit rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben Grußworten von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Beiratsmitglied Wendelin Wiedeking sorgten Musik- und Show-acts sowie eine Talkrunde mit den Markenbotschaftern Jürgen Klopp und Michael Jung für ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Mit diesem besonderen Fest bedankte sich Klaus Fischer bei der Belegschaft für 50 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit. Denn der Firmeninhaber beging in diesem Jahr sein 50-jähriges Dienstjubiläum und 45 Jahre als Gesamtgeschäftsführer sowie am 17. August seinen 75. Geburtstag.

Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut fand sehr persönliche Worte für Klaus Fischer und sein Lebenswerk. Foto: Fischer

Zu diesen Anlässen erhielt er von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen historischen VW-Bus. Foliert ist das Fahrzeug mit einem bekannten, früheren Werbespruch des Unternehmens. Dieser lautete: „Ich und mein Meister nehmen nur noch Fischer Dübel“.

Rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kamen beim Wasenfest der Unternehmensgruppe Fischer am Standort in Tumlingen zusammen. Foto: Fischer

Das Wasenfest fand in einer neu errichteten Halle und im Außenbereich am Standort in Tumlingen statt und stand zuvorderst im Zeichen des Dankes an die Belegschaft. „Das Wasenfest ist ein Dankeschön für Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne Sie würde es unser Unternehmen heute so nicht geben. Sie haben durch Ihre Arbeit, Ihr Engagement, Ihren Fleiß und Ihre Treue zum Unternehmen dafür gesorgt, dass wir heute – in einer nicht ganz einfachen Zeit – zusammen sein können“, betonte Klaus Fischer in seiner Ansprache.

Klaus Fischer hat die Zukunft im Blick

Seinen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, von denen sehr viele in Wasentracht kamen, verband Fischer mit persönlichen Worten zur Verbundenheit mit seinem Familienunternehmen: „Seit 50 Jahren bin ich nun im Unternehmen. Und ich bin stolz darauf, was wir gemeinsam in diesen 50 Jahren erreicht haben. Wir haben zusammen Höhen und Tiefen erlebt. Wir hatten Zeiten mit starker und mit schwacher Konjunktur. Und wir haben einige Krisen zusammen sehr gut gemeistert – wie zum Beispiel Corona.“

Darüber hinaus bedankte er sich bei seiner Frau und seinen beiden Söhnen sowie deren Familien für den besonderen Rückhalt in den vergangenen Jahrzehnten.

Beste Stimmung beim Fassanstich auf dem Fischer Wasenfest. Foto: Fischer

Auch die Zukunft nahm er in den Blick: „Heute sind wir gefordert, die großen Herausforderungen unserer Tage nicht nur anzunehmen, sondern auch neu zu gestalten. Dabei haben wir den großen Vorteil, nicht einfach nur ‚ein Unternehmen‘ zu sein, sondern – auch bei dieser Größe – immer noch ‚eine Familie‘.“

Prominente Gäste und Showacts

Sportlich ging es in der anschließenden Diskussionsrunde weiter, die von Sportmoderatorin Lea Wagner geleitet wurde. Hier sprachen Jürgen Klopp, einer der weltbesten Fußballtrainer, und Vielseitigkeitsreiter Michael Jung über ihre Erfahrungen, Erfolge und Herausforderungen.

Geschenk zum 75. Geburtstag und zum 50-jährigen Dienstjubiläum für Klaus Fischer: ein historischer VW-Bus von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Foto: Fischer

Das weitere Programm war ebenso vielfältig wie unterhaltsam, womit ausgelassene Stimmung und Festivalcharakter bis in den späten Abend hinein garantiert waren.

Hochkarätige Redner

Die Veranstaltung

wurde von Entertainer Hansy Vogt moderiert. Auf der Bühne kamen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und dem Unternehmen zu Wort.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut

würdigte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Firmenphilosophie sowie den Innovationsgeist des Unternehmens. Persönliche Worte richtete sie an Klaus Fischer: „Bei Fischer ist alles in Bewegung: von Hightech-Produkten über Bildungspartnerschaften bis hin zu Nachhaltigkeit. Was Sie zusammen mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut haben, ist eine beachtliche Lebensleistung.“

Wendelin Wiedeking

betonte den Wert eines engagierten Inhabers: „Viele Unternehmen haben Aktionäre oder Investoren. Sie aber haben einen Inhaber, der da ist, sich kümmert und auf den man sich verlassen kann. Das ist eine ganze Menge wert.“

Geschäftsführer Alexander Bässler

erklärte: „Wir leben in fordernden Zeiten. Dennoch haben Professor Fischer und wir entschieden, dieses Fest zu feiern – gerade jetzt. Wir wollen zeigen, was uns stark macht: dass wir füreinander da sind, uns aufeinander verlassen können und gemeinsam anpacken.“

Auch die Betriebsratsvorsitzende Susanne Schmid-Häcker

hob die Bedeutung der Belegschaft hervor: „Viele von uns gehören der Fischer-Familie seit Jahrzehnten an. Das zeichnet uns aus: Wenn’s drauf ankommt, halten wir zusammen.“ An Klaus Fischer gerichtet sagte sie: „Sie sind ein Vorbild für uns alle, weil Sie die Menschen nicht vergessen. Sie haben bewiesen, dass Erfolg und Menschlichkeit Hand in Hand gehen.“