Wirtschaft in Waldachtal: Unternehmensgruppe Fischer feiert großes Wasenfest

Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut lobt das Familienunternehmen beim Fest mit 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Unternehmensgruppe Fischer feierte am Standort in Tumlingen ein großes Wasenfest mit rund 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Neben Grußworten von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und Beiratsmitglied Wendelin Wiedeking sorgten Musik- und Show-acts sowie eine Talkrunde mit den Markenbotschaftern Jürgen Klopp und Michael Jung für ein vielfältiges Rahmenprogramm.