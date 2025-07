Der Inhaber der Unternehmensgruppe Fischer setzt sich seit vielen Jahren für eine zukunftsfähige Bildungspolitik ein und bleibt diesem Engagement auch 2025 treu: Über seine Klaus Fischer Stiftung unterstützt er erneut sieben Kindergärten in der Region mit insgesamt 55 000 Euro.

„Wer Kinder wirklich fördern will, muss schon bei den Jüngsten ansetzen – in den Kindergärten. Dort werden die entscheidenden Grundlagen für Sprache, Denken und Persönlichkeit gelegt“, betont Klaus Fischer. „Leider ist unser Bildungssystem in vielen Bereichen noch immer zu starr. Es muss individueller, moderner und kindgerechter werden.“

55 000 Euro ermöglichen gezielte Projekte

Mit den aktuellen Spenden über insgesamt 55 000 Euro ermöglicht Fischer gezielt Projekte, die den Kindern unmittelbar zugutekommen. Ein zentrales Beispiel ist die „Erzählwerkstatt“, bei der Erzieherinnen und Erzieher professionell im freien Erzählen geschult werden. Ziel ist es, durch lebendiges Erzählen die Sprachkompetenz und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder nachhaltig zu fördern – ein Ansatz, der sich in der Praxis bereits vielfach bewährt hat.

„In Kindergärten wird der Grundstein gelegt – für Sprache, soziales Miteinander und Selbstvertrauen“, sagt Fischer. „Deshalb investieren wir genau dort. Wer später starke Fachkräfte und engagierte Bürgerinnen und Bürger will, muss schon früh richtige Impulse setzen.“

Die Spenden aus seiner Stiftung überreichte Fischer jetzt am Standort in Tumlingen an die Kindergärten: Jeweils 7500 Euro erhielten der Kindergarten St. Elisabeth in Altheim, der Kindergarten Tüpfelchen in Bildechingen, der Kindergarten Herz Jesu in Lützenhardt, der Kindergarten blinkender Sonnenstern in Salzstetten sowie der Kindergarten Arche und der Kindergarten St. Josef aus Denzlingen. Das Kinderhaus im Himmelreich Tumlingen erhielt wegen seiner Größe 10 000 Euro.

„Die Welt verändert sich rasant – aber unser Bildungssystem bleibt oft stehen“, sagt Fischer. „Wir dürfen nicht länger junge Menschen auf eine Welt vorbereiten, die es so nicht mehr gibt. Es ist höchste Zeit, dass Bildung individueller, kreativer und lebensnäher gestaltet wird.“

Stiftung fördert gezielt die Kinder- und Jugendbildung

Die Klaus Fischer Stiftung wurde 2013 ins Leben gerufen. Ihr Ziel: die Förderung von Kinder- und Jugendbildung – unter anderem in Kindergärten und Schulen in der Region – sowie die Unterstützung kultureller Projekte.