Seit rund 15 Jahren unterstützt Klaus Fischer bereits die Stiftung Eigen-Sinn in größerem Umfang.

Im Jahr seines 75. Geburtstages übernimmt er die Patenschaft für eine ganz besondere Gruppe in der Einrichtung.

Seit vielen Jahren besteht bereits ein enger Austausch zwischen Klaus Fischer und der Kinder- und Jugendwerkstatt Eigen-Sinn in Freudenstadt. „Die Organisation leistet seit langem außergewöhnliche Arbeit für benachteiligte Kinder und Jugendliche in der Region“, sagte Fischer bei der Übergabe der Spende in Höhe von 44 400 Euro. Ausreichend staatliche Unterstützung erhält Eigen-Sinn aber nicht. Auch aus diesem Grund engagiert er sich dort über seine Stiftung.

Lesen Sie auch

„Es ist mir wichtig, auch anlässlich meines 75. Geburtstages der Gemeinschaft wieder etwas zurückzugeben. Denn eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn sich alle beteiligen. Dazu möchte auch ich meinen Beitrag leisten“, sagte Fischer.

Mit der Spende übernimmt er für ein Jahr die Patenschaft für eine Gruppe der Kinder- und Jugendwerkstatt – die sogenannte „Helden-Gruppe“. Zu ihr gehören acht Mädchen und Jungen im Alter von acht bis 16 Jahren. Eigen-Sinn organisiert mit der Spende verschiedene Veranstaltungen sowie Workshops und damit Hilfe zur Selbsthilfe für die jungen Menschen in der Gruppe. Kürzlich besuchten die „Helden“ zudem die Unternehmensgruppe Fischer am Standort in Tumlingen. Dabei gab es unter anderem einen Rundgang durch die Produktion und ein Mittagessen im mehrfach preisgekrönten Betriebsrestaurant.

Eigen-Sinn Geschäftsführerin Dina Bühler nahm den Spendenscheck bei Fischer in Tumlingen entgegen. „Wir haben insgesamt 23 Gruppen bei Eigen-Sinn. Mit der sehr großzügigen Spende von Klaus Fischer ist es uns nun möglich, unsere Arbeit für unsere jungen ‚Helden‘ im gewünschten Umfang aufrechtzuerhalten“, sagte sie.

Eigen-Sinn beschäftigt zwölf hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie zahlreiche Honorarkräfte. Zurzeit werden dort 186 Kinder und Jugendliche betreut.