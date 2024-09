Marc-Sven Mengis, Geschäftsführer für Personal, Nachhaltigkeit und Gebäudemanagement, begrüßte die Pensionäre im voll gefüllten Betriebsrestaurant am Stammsitz in Tumlingen.

„Viele persönliche Geschichten verbinden sie alle miteinander. Und genau dieses Miteinander ist das, was ein Familienunternehmen wie uns ausmacht und was uns erfolgreich macht“, sagte Marc-Sven Mengis in seiner Begrüßungsrede.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Klaus Fischer ein besonderes Anliegen – und das auch über deren Renteneintritt hinaus. Fischer bedankte sich sehr herzlich für das Engagement und für den Einsatz, den die Pensionäre für die Unternehmensgruppe Fischer geleistet haben.

Fischer würdigt die Leistung der Mitarbeiter

„Es ist schön, dass Sie den Weg in Ihre ‚alte Heimat‘ gefunden haben. Dass Sie heute zu uns gekommen sind, ist ein tolles Zeichen für Ihre Verbindung zu unserem Unternehmen. Es zeigt, dass Sie sich wohlgefühlt haben und auch heute noch eng mit dem Unternehmen verbunden sind“, machte Klaus Fischer bewusst. Einer alleine sei zu der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens nicht im Stande. Der Erfolg sei der aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Sie alle, jede und jeder einzelne von Ihnen, hat bis heute einen ganz persönlichen Anteil daran.“

Die Betriebsratsvorsitzende des Tumlinger Standorts, Susanne Schmid-Häcker, bedankte sich in ihrer Rede ebenfalls bei allen Pensionären und ganz besonders bei Klaus Fischer. Nur sein Engagement mache das Treffen der ehemaligen Fischer-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erst möglich.

Durch den Nachmittag und Abend in Tumlingen führte der Schwarzwälder Fernsehmoderator, Sänger und Entertainer Hansy Vogt unter anderem in seiner Paraderolle als Frau Wäber. Zudem begeisterte er sein Publikum mit Musik. Auch Stimmenparodist Jörg Hammerschmidt überzeugte auf der Tumlinger Bühne. Etwa in der Rolle von Angela Merkel, oder in der von Udo Lindenberg.

Eine weitere Besonderheit des Pensionärstreffens: Alle Gäste wurden von Fischer-Betriebsratsmitgliedern sowie von den #FutureTalents, also den Auszubildenden und DH-Studierenden des Unternehmens, bewirtet. Das Betriebsrestaurant der Unternehmensgruppe Fischer verwöhnte die Gäste mit einem Drei-Gänge-Menü.

Auch den ehemaligen Arbeitsplatz besichtigt

Außerdem konnten die Pensionäre das Unternehmen und ihre ehemaligen Arbeitsplätze besichtigen. Sie verschafften sich so ein aktuelles Bild ihres früheren Arbeitgebers. Natürlich gab es daneben auch genug Zeit für Gespräche und für den persönlichen Austausch unter ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Nicht selten sind daraus Freunde fürs Leben geworden.