In einem gebührend festlichen Rahmen erhielt die Unternehmensgruppe die besondere Auszeichnung in der Kategorie „GEO-Award“ für ihre sehr gute Produktionsstätte im tschechischen Ivanovice na Hané.

Der renommierte Industriewettbewerb gilt als der traditionsreichste und anspruchsvollste für die verarbeitende Industrie in Deutschland und Europa. Hierüber informiert die Unternehmensgruppe Fischer in einer Mitteilung.

Das historische Reithaus in Ludwigsburg war festlich geschmückt. Und pünktlich am Abend eröffnete ZDF-Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein den feierlichen Gala-Abend anlässlich der Verleihung der Preise zur „Fabrik des Jahres“.

Der Wettbewerb gilt als der traditionsreichste und anspruchsvollste für die verarbeitende Industrie in Deutschland und Europa. Jedes Jahr zeichnet die Unternehmensberatung Kearney in Kooperation mit der Fachzeitschrift „Produktion“ und der Süddeutschen Verlag Veranstaltungen GmbH in sechs Kategorien die Werke aus, die aktuelle Herausforderungen der Produktion vorbildlich meistern.

die Champions League für produzierende Unternehmen

Bereits im vergangenen Oktober stand fest, dass die sehr gute Fischer-Produktionsstätte im tschechischen Ivanovice na Hané die Auszeichnung in der Kategorie „GEO-Award“ erhält, was für „Global Excellence in Operations“ steht. „Die ‚Fabrik des Jahres’ ist wie die Champions League für produzierende Unternehmen. Auf diese Ehrung können wir sehr stolz sein. Vor allem aber ist es eine besondere Auszeichnung für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserem tschechischen Standort. Sie haben sich diese Auszeichnung mehr als verdient”, sagte Firmeninhaber Klaus Fischer.

Die Kategorie „GEO-Award” gehört zu den begehrtesten Auszeichnungen innerhalb der „Fabrik des Jahres“. Der Preis bestätigt dem Produktionswerk in Tschechien eine hervorragende operative Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette, die vorbildliche Vermeidung von Verschwendung sowie eine besonders hohe Wertgenerierung. Damit dient das Werk in Ivanovice na Hané als Vorbild und Benchmark für alle anderen Produktionsstandorte des Unternehmens.

Ivanovice na Hané hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Entscheidend dafür ist einerseits eine konsequente und vorbildliche Umsetzung des Fischer ProzessSystems (fPS). Außerdem resultiert dieser Erfolg aus einer beispielhaften Teamleistung vor Ort.

So präsentierte auch Moderatorin Kathrin Müller-Hohenstein das Unternehmen bei der Preisverleihung auf der Bühne. Sie hob unter anderem die Teamarbeit und den Zusammenhalt der Fischer-Familie, insbesondere auch in Tschechien, hervor.

Über den Wettbewerb die „Fabrik des Jahres“

Der Wettbewerb „Fabrik des Jahres“ bietet produzierenden Unternehmen eine Standortbestimmung im Branchenvergleich. Unabhängige Expertinnen und Experten analysieren Leistungskennzahlen entlang der Wertschöpfungskette und erstellen eine vertrauliche Auswertung. Auf dieser Basis werden die Finalisten bestimmt und von einem Audit-Team der Unternehmensberatung Kearney vor Ort geprüft. Zudem erhalten Teilnehmer der Endrunde direktes Experten-Feedback. Anschließend entscheidet ein Fachbeirat aus Industrie und Wissenschaft über die Siegerwerke der jeweiligen Kategorien. Die Gewinner werden im Herbst bekannt gegeben, die Preisverleihung erfolgt im Frühjahr im Rahmen des „Fabrik des Jahres“-Kongresses.