Inhaber Klaus Fischer würdigte sie für ihre Verdienste und für ihre 20- bis 45-jährige Treue und Verbundenheit mit dem Unternehmen.

„Das Beste erreichen wir nur gemeinsam. Der Erfolg eines Unternehmens hängt immer von den Menschen ab. Ich bin überzeugt: Weil wir dieses Motto leben, haben wir gemeinsam sehr viel erreicht. Dafür danke ich Ihnen sehr“, sagte Klaus Fischer seinen Jubilaren und Pensionären in einer sehr persönlichen Ansprache.

Lesen Sie auch

„Von unserem Markenbotschafter Jürgen Klopp können wir lernen, wie wir auch in turbulenten Zeiten, mit Gegenwind und nachhaltig die Champions League gewinnen“, sagte er weiter. „Teams brauchen dafür ein gemeinsames Ziel. Sie kämpfen und arbeiten gemeinsam. Und, sie achten auf Qualifikationen und auf eine gute Bildung. Und darauf, dass Alt und Jung gemeinsam spielen. Wir brauchen große Ziele. So gewinnen wir auch den Weltpokal“, sagte Fischer.

166 Jubilare arbeiteten zusammen ganze 5100 Jahre für seine Unternehmensgruppe. „Vor 5100 Jahren fingen die Menschen an zu schreiben. In Mesopotamien mit der Keilschrift und in Ägypten mit Hieroglyphen“, setzte Fischer die große Zahl ins Verhältnis. „Für diese 5100 Jahre danke ich Ihnen von Herzen.“

Daneben würdigte er auch die Verdienste seiner 35 Pensionäre. Für viele von ihnen ist die Unternehmensgruppe Fischer eine zweite Heimat geworden. „Wir sehen uns sicher bald wieder. Entweder beim nächsten Seniorentreffen oder in unserem Fitnessstudio. Und natürlich werden Sie auch in Zukunft immer mit offenen Armen bei uns empfangen“, sagte er ihnen zum Abschied.

Alle Jubilare und Pensionäre haben sich auf eine besondere Weise mit der Unternehmensgruppe Fischer verbunden. „Sie haben ihr halbes Leben und noch mehr hier verbracht. Das ist wirkliche Treue. Das ist das, was eine Familie ausmacht. Dass man sich aufeinander verlassen kann. Dass wir das Beste gemeinsam erreichen“, resümierte der Firmeninhaber die gemeinsame Zeit.

Er nahm im Anschluss die Ehrungen der 166 Jubilare vor. Bürgermeisterin Annick Grassi überreichte die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg und die Dankmedaille der Gemeinde Waldachtal an alle 40-jährigen Jubilare. Sie zeigte sich beeindruckt von so viel Treue zu einem Unternehmen und der damit einhergehenden Erfahrung und Beständigkeit. In einer so schnelllebigen Zeit sei dies etwas sehr Besonderes. Zudem drückte sie aus, wie einzigartig die Wertschätzung sei, die Klaus Fischer seinen langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entgegenbringt.

Auch die Tumlinger Betriebsratsvorsitzende Susanne Schmid-Häcker betonte in ihrer Rede, dass jeder der gewürdigten Jubilare und Pensionäre mit seinem Wissen und mit seinem Erfahrungsschatz zum Erfolg des Unternehmens beitrug. Gemeinsam habe man so manche Herausforderung gemeistert. Etwa das erstmalige Überschreiten der Umsatzmilliarde im Jahr 2022.

Im Anschluss an die Ehrungen genossen die Jubilare, Pensionäre und ihre Begleitungen ein Vier-Gänge-Menü im Fischer Betriebsrestaurant, das in diesem Jahr in die Top 10 der „Besten Kantinen Deutschlands“ gekürt wurde und in der Kategorie „Genuss“ sogar Platz fünf belegte.

Im darauffolgenden Abendprogramm begeisterten Moderator und Musiker Hansy Vogt, das Improvisationstheater Tübingen, Komiker Jörg Knör, Jongleur und Lichtakrobat Volker Maria Maier sowie Zauberer Marc Weide das Publikum. Gegen Mitternacht ging damit ein stimmungsvoller Abend in Tumlingen zu Ende.

Die Geehrten bei der Unternehmensgruppe Fischer

Für 45 Dienstjahre

bei der Unternehmensgruppe Fischer wurden folgende 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geehrt. Sie erhielten aus den Händen von Klaus Fischer eine Ehrennadel in Gold: Gabriele Erhardt (Offenburg), Uwe Heinzelmann (Horb), Susanne Herdle (Horb), Gerd Hess (Waldachtal), Christa Hummel (Simonswald), Anita Junt (Schopfloch), Angelika Kaupp (Waldachtal), Birgitt Kreidler (Horb), Claudia Leins (Waldachtal), Michael Mader (Nagold), Harald Müller (Waldachtal), Wolfgang Rothfuss (Waldachtal), Bernhard Weisser (Sulz).

Für 40 Jahre

in der Unternehmensgruppe Fischer erhielten 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Ehrennadel in Gold sowie eine Ehrenurkunde des Landes BadenWürttemberg und eine Dankmedaille der Gemeinde Waldachtal: Stefanie Bernhardt (Stuttgart), Karin Bohnet (Waldachtal), Johanna Christiani (Endingen), Thomas Frey (Waldachtal), Martin Köntopp (Emmendingen), Thomas Krause (Emmendingen), Frank Kübler (Baiersbronn), Hartmut Kübler (Waldachtal), Silvia Maier (Dornstetten), Harald Marquardt (Eutingen), Arno Müssle (Wyhl), Wolfgang Österle (Grömbach), Bettina Rinnus (Waldachtal), Volker Rothfuss (Waldachtal), Dieter Schneider (Freiamt), Peter Singer (Horb), Anja Störzer (Waldachtal).

Für 35 Jahre

wurden diese 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Ehrennadel in Gold geehrt: Ali Balci (Horb), Margot Bilger-Störzer (Pfalzgrafenweiler), Helmut Buhl (Dornhan), Emine Dolmaci (Emmendingen), Hartmut Drillak (Freudenstadt), Uwe Ewald (Emmendingen), Thomas Fahrner (Horb), Oliver Fink (Empfingen), Thomas Fischer (Emmendingen), Christine Flottau (Emmendingen), Jürgen Grün (Bötzingen), Jürgen Haag (Pfalzgrafenweiler), Martin Heidenreich (Teningen), Marcus Hillenmayer (Rottenburg), Robert Hornberger (Freudenstadt), Birgit Hug (Waldachtal), Karin Kammer (Waldachtal), Elke Koch (Pfalzgrafenweiler), Dieter Kreidler (Horb), Ramona Kronenbitter (Waldachtal), Dirk Lebek (Baiersbronn), Alexandra Luger (Waldachtal), Karina Martini (Waldachtal), Markus Müller (Horb), Marco Nofz (Waldachtal), Mike Obrecht (Malterdingen), Marliese Schäfer (Horb), Peter Schenke (Grömbach), Markus Schillinger (Emmendingen), Markus Schillinger (Freiamt), Georg Schurr (Empfingen), Winfried Schwab (Waldachtal), Anke Schwarz (Waldachtal), Cornelia Schweizer (Waldachtal), Bernhard Störzer (Pfalzgrafenweiler), Klaus Strecker (Emmendingen), Lucia Tarantino (Rheinhausen), Elke Wasmer (Emmendingen), Jens Witzelmaier (Waldachtal), Annette Würthner (Glatten), Ceyhan Yesil Nebringen).

Seit 30 Jahren

sind diese 25 Fischer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Unternehmensgruppe Fischer und erhielten eine Ehrennadel in Gold: Andreas Baumgarten (Bell), Sven Delitzsch (Horb), Monika Denner (Waldachtal), Thomas Dienst (Forchheim), Günter Ernst v. Winkler (Emmendingen), Rainer Fischer (Waldachtal), Markus Geiger (Nagold), Karsten Girbig (Pfalzgrafenweiler), Martin Götz (Kenzingen), Karl-Heinz Gut (Denzlingen), Daimi Irmak (Horb), Thorsten Izer (Waldachtal), Filiz Kirmizi (Riegel), Thomas Kirschenmann (Baiersbronn), Björn Klose (Waldachtal), Dieter Lindt (Heinsberg), Uwe Mayer (Waldachtal), Gabriela Metzger (Kappel-Grafenhausen), Torsten Mülders (Kempen), Joachim Schäfer (Emmendingen), Oliver Wälde (Waldachtal), Eduard Walter (Waldachtal), Michael Winterhalder (Emmendingen), Simone Witulski (Malterdingen), Habip Yildirim (Rottenburg).

Seit 25 Jahren

arbeiten folgende 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Unternehmensgruppe Fischer und wurden mit einer Ehrennadel in Gold geehrt: Daniela Albecer (Waldachtal), Kristof Ankele (Dornstetten), Stefan Barth (Freudenstadt), Wolf-Dieter Benz (Schopfloch), Verena Berg (Waldachtal), Steffen Bertoletti (Freudenstadt), Melanie Bez (Waldachtal), Markus Blank (Waldachtal), Rebecca Blocher (Empfingen), Michael Braun (Bahlingen), Therese Burczek (Waldachtal), Klaus Wilhelm Fischer (Oberndorf), Sven Franz (Pfalzgrafenweiler), Hirut Gebrewolde (Waldachtal), Benjamin Guldenfels (Teningen), Marco Gundacker (Waldfischbach), Christiane Hausner (Eschbach), Peter Hopf (Horb), Petra Kerber (Holzhausen), Ramona Kipp (Sulz), Jens-Kneißler (Horb), Andreas Lauer (Oberndorf), Nadine Lehmann (Dornhan), Heidrun Maier (Dornstetten), Achim Markus (Villingen- Schwenningen), Sandra Müller (Waldachtal), Reiner Müller (Freudenstadt), Constanze Rauter (Horb), Lidia Sack (Waldachtal), Arne Saggau (Timmaspe), Ida Schander (Waldachtal), Markus Schlagowsky (Horb), Clemens Schmidt (Denzlingen), Steffen Schneider (Freudenstadt), Michael Schuller (Herbolzheim), Janina Stankovic (Dornstetten), Roland Tritschler (Emmendingen), Martin Vogel (Waldkirch), Gerhard Vögele (Horb), Matthias Walter (Horb), Manuela Zimmer (Freudenstadt).

Und seit 20 Jahren

sind diese 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon bei der Unternehmensgruppe Fischer beschäftigt. Auch sie erhielten eine Ehrennadel in Gold: Grigorij Bosler (Pfalzgrafenweiler), Maike Brezing (Waldachtal), Thomas Brezing (Waldachtal), Andreas Cardinal (Freudenstadt), Alexander Dittler (Horb), Markus Eschenfelder (Horb), Marla Himmel (Horb), Regina Kirn (Altensteig), Stefan Kühn (Nagold), Gunter Mäder (Glatten), Markus Nafz (Horb), Narcis Nahodovic (Freudenstadt), Slavko Peranovic (Pfalzgrafenweiler), Sarah Pfeffer (Horb), Andreas Purwin (Seesen), Luise Renz (Horb), Christian Roller (Nagold), Alexander Roth (Horb), Michael Ruoss (Baiersbronn), Simon Schermann (Oberndorf), Heike Schillinger (Freiamt), Peter Schillinger (Ebhausen), Marion Schuler (Egenhausen), Marcus Schwenk (Dornstetten), Nathalie Seibold (Haigerloch), Alexander Stadnik (Herbolzheim), Markus Steimle (Waldachtal), Achim Stettin (Forchheim), Adolf Wenig (Kirchberg im Wald).