In Zeiten, in denen der Umstieg auf E-Mobilität, steigende Kosten und zunehmender Preisdruck die Automobilzulieferindustrie und den Anlagenbau im Schwarzwald-Baar-Kreis vor immense Herausforderungen stellen, hat das Steinbeis-Beratungszentrum Transformation eine unterstützende Lösung veröffentlicht: den kostenlosen Transformations-Schnelltest.

„Es ist wichtiger denn je, zu wissen, wo das eigene Unternehmen steht“, betont Ulrich Schwellinger, Leiter des Steinbeis-Beratungszentrums Transformation.

Lesen Sie auch

In fünf Minuten schlauer

„Unser Transformations-Schnelltest ist wie ein Hochleistungsradar für Unternehmen in der Transformation. In nur fünf Minuten deckt er verborgene Chancen und Risiken auf und zeigt, ob ein Unternehmen ein Zukunftspionier oder ein gefährdeter Dinosaurier ist“. Der innovative Online-Test ermöglicht Unternehmen blitzschnell eine präzise Standortbestimmung. In wenigen Minuten erhalten Unternehmen einen umfassenden Überblick über ihre Transformationsfähigkeit. Als Frühwarnsystem zeigt der Test rechtzeitig Handlungsbedarf auf und identifiziert verborgene Potenziale.

Unsere Empfehlung für Sie Villingen-Schwenningen Steinbeiszentrum öffnet seine Pforten Ein moderner Robin Hood für private Erfinder und Unternehmer in Villinger Innenstadt

Die Ergebnisse dienen als strategischer Kompass und Grundlage für zukunftsorientierte Entscheidungen, die helfen, das Unternehmen „enkeltauglich“ zu machen. Der Test ist völlig kostenlos und unverbindlich, so dass Unternehmen ihren Status quo selbstständig und ohne Risiko ermitteln können. „Der Schnelltest ist der Startschuss für Ihre Unternehmenstransformation“, erklärt Schwellinger. „Er zeigt nicht nur, unter welchem Druck Unternehmen stehen, sondern auch, welche Potenziale in ihren Unternehmen schlummern. Die Zukunft wartet nicht, weshalb Unternehmen nicht mehr zögern, sondern sich aktiv mit dem Thema Transformation auseinandersetzen sollten.“

Weitere Unterstützung möglich

Für Unternehmen, die nach dem Schnelltest weiteren Handlungsbedarf erkennen, bietet das Steinbeis-Beratungszentrum Transformation umfassende Unterstützung an. „Wir führen einen detaillierten Transformationstest durch, der klare Ergebnisse und Handlungsanweisungen liefert“, erklärt Schwellinger.

Ulrich Schwellinger Foto: Steinbeis Beratungszentrum

Der Transformations-Schnelltest ist ab sofort kostenlos und unverbindlich unter https://schnelltest.steinbeis-transformation.de/trafotest.jsf verfügbar.