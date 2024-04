Immer mehr gehen in Kurzarbeit

Wirtschaft in VS

1 Immer häufiger müssen Betriebe in der Region Kurzarbeit anmelden. Foto: © Alexander Limbach – stock.adobe.com

Immer mehr Betriebe im Schwarzwald-Baar-Kreis melden Kurzarbeit an.









Link kopiert



In ein Klagelied über die schlechte konjunkturelle Lage stimmen viele ein. Was gefühlt viele beschäftigt, drückt sich auf dem Arbeitsmarkt der Region jedoch in unmissverständlichen Zahlen aus.