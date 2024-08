Wirtschaft in VS: Hilfe, die Demografie-Krise ist da

Wirtschaft in VS

1 So wie der alte Mann am Küchentisch sitzt und sein Geld zählt, blickt man beim Jobclub alarmiert auf die bald desaströse Situation: Verrentungswelle, Fachkräftemangel und Co. Wer soll all das bezahlen? Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Für den Jobclub VS ist es nicht Fünf vor, sondern Fünf nach 12. Die Demographie-Krise droht das Land mit solcher Wucht zu überrollen, erzählt Vorstandsmitglied Klaus Meusel, dass Deutschland „unregierbar“ werden könnte.









Ganze Jahrgänge von Babyboomern, die in diesen Jahren aus dem Arbeitsleben ausscheiden – und immer mehr Menschen, die Rentenkürzungen in Kauf nehmen, um früher mit dem Erwerbsleben abschließen zu können – für den engagierten Vorsitzenden des ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer-Vereins ist sonnenklar: Das kann nur in eine ungute Zukunft führen. Und handeln sollte man in seinen Augen besser gestern als heute.