Erster Brennzellen-Lkw in der Region

Bächle Logistics in VS

2 FDP-Landtagsabgeordneter Frank Bonath, Fuhrparkleiter Alexander Klee, Geschäftsführer Marius Neininger und Oberbürgermeister Jürgen Roth wollen die Infrastruktur für Wasserstoff in der Region fördern. Foto: Meene

Ein Wasserstoff-Lkw unterstützt ab sofort die Flotte von Bächle Logistics. Zwar wurde der mit Wasserstoff betriebene Lkw als Pilotprojekt vom Bundesministerium gefördert – eine dazugehörige Wasserstofftankstelle aber nicht.















VS-Villingen - "Mit der Investition gehen wir einen großen Schritt", kündigt Marius Neininger, Geschäftsführer von Bächle Logistics an. Durch den Einsatz des Wasserstoff-Lkws könne im Jahr, gegenüber einem vergleichbarem Diesel-Lkw, etwa 54 400 Kilogramm CO2 eingespart werden.

Finanziert wurde das Projekt durch Fördergelder des Bundes – der Förderantrag des Unternehmens, im Gewerbegebiet Herdenen in Villingen den dazugehörenden grünen Wasserstoff zu produzieren und zu betanken, wurde jedoch nicht bewilligt. So kommt es, dass der Lkw in der Schweiz getankt werde, wo die Tour des Green-Liners ohnehin zweimal täglich hinführe.

"Die zuständigen Landes- und Bundesbehörden haben wohl die Dringlichkeit immer noch nicht erkannt, um die Mobilitätswende nachhaltig einzuleiten", ist Neininger der Meinung. Denn: "Nur grüner Wasserstoff ist am Ende CO2 neutral." Die Brennstoffzellen-Lkw produzieren während der Fahrt keine klimaschädlichen Emissionen. Für die Klimabilanz ist es dabei aber wichtig, wie der in dem Lkw verwendete Wasserstoff produziert wird.

In der Anschaffung koste ein Wasserstoff-Lkw etwa eine halbe Million Euro – rund das vierfache eines vergleichbaren Diesel-Fahrzeugs. Ohne Fördergelder sei eine Anschaffung nicht rentabel, macht Neninger klar, ebenso sei die Produktion und Betankung von Wasserstoff ohne Förderung nicht umsetzbar.

"Benachteiligt in der Region"

"Aktuell ist davon auszugehen, dass die Industrie kurzfristig in der Lage sein wird, C02-neutrale Nutzfahrzeuge zu produzieren, jedoch unsere Infrastruktur in Deutschland aufgrund fehlender Verfügbarkeit von Wasserstoff und Strom den Einsatz verzögert", sagt Neiniger.

FDP-Landtagsabgeordneter Frank Bonath ist der Meinung, die Region müsse dringend an die großen Verteilernetze für Wasserstoff angeschlossen werden. "Wir werden bisher noch benachteiligt in der Region", stellt Bonath fest. Notwendig sei es hierfür, dass die vorhandenen Gas-Pipelines auf Wasserstoff umgerüstet werden.

Machbarkeitsstudie zur Wasserstoffherstellung

Das Unternehmen hat nun, nach Nicht-Bewilligung der Produktion und Betankung von Wasserstoff direkt vor Ort, gemeinsam mit Unternehmern und Experten, sowie der Stadt Villingen-Schwenningen einen weiteren Anlauf zur Schaffung der Infrastruktur genommen.

"Wir sehen eine große Aufgabe und Chance darin, die Infrastruktur dafür dezentral zu schaffen und vor Ort zu halten", versichert Oberbürgermeister Jürgen Roth. Ziel sei es, im Industriegebiet Herdenen eine Machbarkeitsstudie für die Produktion und Nutzung von Wasserstoff durchzuführen, sodass die Infrastrukturlücke für das logistisch geprägte Gebiet geschlossen werden kann. Dabei sollen Potenziale zur Gewinnung von grünem Strom für eine elektrolytische Wasserstoffherstellung lokalisiert werden.

Info: Der Wasserstoff-Lkw

Der Hyundai Wasserstoff-Lkw ist mit einem 180-Kilowatt-Wasserstoff-Brennstoffzellensystem ausgestattet. Mit sieben Wasserstofftanks hat er eine Speicherkapazität von rund 31 Kilogramm Wasserstoff, daneben dienen drei Hochleistungsbatterien als zusätzliche Energiequelle. Die maximale Reichweite liegt bei rund 400 Kilometer, die sieben Wasserstofftanks lassen sich in etwa 20 Minuten wieder vollständig auffüllen.