Wirtschaft in Villingen-Schwenningen Backkultur stellt Insolvenzantrag

Gericht muss noch über den Antrag entscheiden

Obwohl die Backkultur-Filialen selbst nicht schließen mussten, sei die Innenstadt-Lage der meisten Filialen momentan denkbar ungünstig. Denn viele Einzelhandelsgeschäfte in der direkten Nachbarschaft der Verkaufsfilialen durften ihre Türen in den vergangenen Monaten eben nicht öffnen. Die Folge: weniger Kunden in der Innenstadt und damit weniger Kunden in den Backkultur-Filialen. "Man spürt es ja an sich selbst: Man geht nicht extra in die Innenstadt, um beim dortigen Bäcker einzukaufen, sondern nimmt sein Brot dann eben beim Bäcker in der Nähe des Supermarkts mit", erklärt Frank. Der Backkultur GmbH sei dies nun zum Verhängnis geworden: Seit Oktober fiel der Umsatz um fast 50 Prozent, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter – und das bei gleichbleibenden Kosten.

Wie geht es jetzt für das Unternehmen weiter? Neben der Regelung des Geschäftsbetriebs ist es auch die Aufgabe des vorläufigen Insolvenzverwalters, ein Gutachten über die Situation des Unternehmens zu erstellen und dieses beim zuständigen Amtsgericht einzureichen, erklärt Frank. Das Gericht entscheidet dann zum Insolvenzstichtag darüber, ob das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Antrag abgelehnt wird. Frank strebt hierfür den 1. April an; sein Gutachten will er also Mitte März einreichen. Bis dorthin sei aber noch einiges zu tun, merkt Frank an, der mit seiner Arbeit erst ganz am Anfang steht. Dennoch gehe er zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass das Insolvenzverfahren wohl eröffnet werden könne.