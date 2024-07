In ein herausragendes Unternehmen gehört eine vorzügliche Verpflegung – dass Fischer diese seiner Belegschaft anbietet, das belegt die erneute Auszeichnung der Unternehmensgruppe als „Beste Kantine Deutschlands“.

Vier Sterne erhielt das Unternehmen von der Fachjury und sicherte sich so den Spitzenplatz innerhalb der Kategorie Genuss. Zum sechsten Mal in Folge setzt Fischer damit Maßstäbe im Bereich der Mitarbeiterverpflegung. Insgesamt platzierte sich das Unternehmen unter den besten zehn Betriebsrestaurants in ganz Deutschland.

Frisch gebackenes Brot aus dem Holzofen

„Das frisch gebackene Brot aus dem Holzofen ist eines der wöchentlichen Highlights“, heißt es in der Rubrik „Das ist Besonders“ beim diesjährigen Food & Health Kantinentest über das Fischer Betriebsrestaurant. Unter anderem damit sicherte sich die Unternehmensgruppe Platz 5 in der Kategorie Genuss. Dabei wurden auch das wechselnde Angebot an Steinofenbroten oder die Wissensvermittlung durch das Angebot von Rezepten und Kochkursen berücksichtigt.

Insgesamt verbucht das Unternehmen einen weiteren, wichtigen Erfolg: Im sechsten Jahr der Teilnahme am Wettbewerb bricht Fischer den eigenen Rekord und zieht erstmals in die Top 10 der deutschlandweit besten Betriebskantinen ein.

Klaus Fischer hebt den Beitrag seines Küchenteams am Standort Tumlingen zu dieser Auszeichnung hervor: „Zum sechsten Mal in Folge zu den besten Betriebsrestaurants in Deutschland zu gehören, ist für unser Küchenteam und das gesamte Unternehmen eine besondere Auszeichnung. Unsere Köche haben sich in den vergangenen Jahren immer weiter verbessert und sehr viel für diesen Erfolg gearbeitet.“

Dahinter stehen neben regionalen, hochwertigen Produkten auch intensive Trainings. Regelmäßig verköstigt Harald Wohlfahrt die Fischer Belegschaft und bildet die Köche weiter. Er ist mit drei Michelin-Sternen über 25 Jahre der erfolgreichste Koch Deutschlands und einer der besten Köche der Welt.

Seit 2018 führt Food & Health inzwischen den großen bundesweiten Kantinentest durch, bei dem fischer immer unter den Bestplatzierten rangierte. Das intensive Auswahlverfahren zur Ermittlung der besten Betriebsrestaurants in Deutschland begann bereits Mitte des vergangenen Jahres. Ausgezeichnet wurden schließlich 50 Betriebsgastronomien.

Der Kantinentest bewertet das Angebot der Betriebsgastronomien hinsichtlich der Kategorien Verantwortung, Gesundheit und Genuss sowie eines jährlich wechselnden Schwerpunktthemas. In diesem Jahr war das die Kommunikation, ist diese doch maßgeblich, um Innovationen in der Betriebsverpflegung in die Belegschaft und Gesellschaft zu tragen.

Qualität der Teilnehmer war noch nie so hoch

„Noch nie war die Qualität der Teilnehmer am Kantinentest so hoch, wie in diesem Jahr“, erklärt Theresa Geisel, Vorsitzende der Organisation Food & Health. Umso erfreulicher, dass es dem Fischer Küchenteam gelungen ist, dank kontinuierlicher Verbesserungen aus der großen Zahl an Konkurrenten herauszuragen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.