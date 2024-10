Unternehmensgruppe gewinnt einen der begehrtesten Preise in Europa: Sieg in der Kategorie „GEO Award“. Die Auszeichnung gilt als traditionsreichster und anspruchsvollster Wettbewerb für die verarbeitende Industrie in Deutschland und Europa.

Bei dem 33. Produktions-Benchmark-Wettbewerb durfte sich die Unternehmensgruppe Fischer über den Sieg in der Kategorie „GEO Award“ (Global Excellence in Operations) für ihr Produktionswerk im tschechischen Ivanovice na Hané freuen.

Pünktlich zum 30. Jubiläum des Standorts würdigt die Auszeichnung dessen hervorragende operative Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette. „Die Auszeichnung ist der Höhepunkt unserer 30-jährigen Geschichte in Ivanovice na Hané“, sagt Klaus Fischer, Inhaber der Unternehmensgruppe Fischer. „Die ‚Fabrik des Jahres’ ist wie die Champions League für produzierende Unternehmen. Auf diese Ehrung können wir sehr stolz sein.“ Vor allem aber sei es eine besondere Auszeichnung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am tschechischen Standort.

Hervorragende Arbeit gemeinsam mit dem Team

„Unser Geschäftsführer in Tschechien, Herr Vladimir Hudec, hat gemeinsam mit seinem Team in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Die Verleihung des Awards bestätigt dies eindrucksvoll.“ Weiter sagt Fischer: „Unser Werk in Ivanovice na Hané dient damit auch als Vorbild und Benchmark für alle anderen Produktionsstandorte unseres Unternehmens.“

Mit der Auszeichnung wird dem Standort eine hervorragende operative Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette sowie eine besonders hohe Wertgenerierung bestätigt. Foto: Fischer

Der „GEO-Award“ steht für „Global Excellence in Operations“ und gehört zu den begehrtesten Auszeichnungen für europäische Unternehmen. Der Preis bestätigt eine hervorragende operative Exzellenz in der gesamten Wertschöpfungskette sowie eine besonders hohe Wertgenerierung.

Jedes Jahr zeichnet die Unternehmensberatung Kearney in Kooperation mit der Fachzeitschrift „Produktion“ und der Süddeutschen Verlag Veranstaltungen in sechs Kategorien die Werke aus, die aktuelle Herausforderungen der Produktion vorbildlich meistern.

Vladimír Hudec, Geschäftsführer Fischer Vyškov spol. s r.o., und damit der Produktionsstätte in Ivanovice na Hané, betont: „Wir sind überglücklich, dass wir in der Kategorie ‚GEO Award‘ gewonnen haben. Unsere jahrelange, intensive Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Und wenn ich von ‚unserer Arbeit‘ spreche, dann meine ich damit alle Kolleginnen und Kollegen, die in Ivanovice na Hané und in Tumlingen gemeinsam an einem Strang ziehen. Anders wäre es nicht zu diesem Erfolg gekommen. Wir sind Fischer, wir sind eine globale Familie, wir sind eins. Dabei gilt: Einer für alle, alle für einen.“

Dem pflichtet Maximilian Bronner, Geschäftsführer Produktion und Technik der Unternehmensgruppe, bei: „Der Standort in Ivanovice na Hané hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Die Schlüssel für diesen Erfolg sind einerseits unser Fischer ProzessSystem, welches in Ivanovice na Hané vorbildlich umgesetzt wurde, und andererseits die herausragende Teamleistung der tschechischen Mannschaft. Wir sehen die Leistung als Beweis für die erfolgreiche Umsetzung unserer Produktionsstrategie und die Auszeichnung als Ansporn, weiterhin tagtäglich an der Verbesserung sämtlicher Prozesse zu arbeiten – und zwar in all unseren neun Produktionsstandorten weltweit.“

Auszeichnung wird im März 2025 offiziell übergeben

Der 33. Kongress „Fabrik des Jahres“ findet am 18. und 19. März 2025 im Forum am Schlosspark in Ludwigsburg statt. Im Rahmen eines Gala-Abends werden die Auszeichnungen offiziell an die Preisträger übergeben.