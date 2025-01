1 Training im Fitness-Studio ist nicht nur was für jüngere Leute, hieß es in der „Fitness-Fabrik“. Foto: FDP Trossingen

Die Trossinger FDP besuchte im Rahmen ihrer Stadtspaziergänge die Firma MS Autoprofi, die „Fitness-Fabrik“ und die Firma Ritzi Display.









Trotz frostiger Temperaturen nahmen rund 30 Teilnehmer an dem Spaziergang teil. Julius Link von MS Autoprofi präsentierte das Unternehmen, das vor einigen Jahren in einer Garage begann und schnell in das neue Gebäude in der Heinz-Mecherlein-Straße umzog.