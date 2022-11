3 Die EGT hat eine neue Tochterfirma: Die EGT Digital Services GmbH. Foto: EGT

Die EGT AG hat eine neue Tochter: die EGT Digital Services GmbH. Die neue Firma übernimmt das Leistungs- und Beratungsportfolio für alle EGT-Gesellschaften.















Link kopiert

Triberg - Geschäftsführer der neuen Gesellschaft ist gemeinsam mit Vorstand Jens Buchholz der bisherige EGT-IT-Leiter Sebastian Otto.

Die noch ganz junge EGT Digital Services übernimmt in Zukunft die Bereitstellung des Leistungs- und Beratungsportfolios in den Bereichen "Human Resources", Finanzbuchhaltung, Zentrales Marketing und IT für alle Gesellschaften der EGT Unternehmensgruppe mit der Option, die Bereiche zu erweitern und später auch externen Kunden anzubieten. Die Mitarbeiter dieser Dienstleistungsbereiche, die bisher anderen EGT-Gesellschaften zugeordnet waren, werden am 1. Januar 2023 – dem Zeitpunkt, an dem der Produktivbetrieb der neuen Firma an den Start geht – zu Beschäftigten der EGT Digital Services GmbH.

Bündelung von Dienstleistungen

"Durch die Bündelung von Dienstleistungen in einer eigenständigen Gesellschaft können mit Hilfe von Synergien Abläufe noch besser automatisiert und standardisiert werden", erklärt Jens Buchholz, Vorstand der EGT AG. "Der Aufbau von Expertise, vor allem im Bereich der Digitalisierung, unterstützt nicht nur die EGT Gruppe, sondern zu einem späteren Zeitpunkt auch potenzielle externe Kunden", so der EGT-Chef.

Der neben Jens Buchholz zweite Geschäftsführer der neuen Gesellschaft kommt aus den eigenen Reihen. Sebastian Otto hat bereits seine Ausbildung als IT-Systemelektroniker bei der EGT Energie GmbH absolviert. Durch Weiterbildungen eignete er sich ein Fachwissen und entsprechende Fähigkeiten an. Berufsbegleitend hat er 2013 seinen Abschluss Bachelor of Science im Studiengang Angewandte Informatik, 2018 den Abschluss zum Master of Science im Studiengang Wirtschaftsinformatik abgelegt. So ist es ihm gelungen, in kurzer Zeit eine beachtliche Karriere innerhalb des Unternehmens zu machen und sich für diese Führungsposition zu qualifizieren.

Führungskräfte aus eigenen Reihen

"Wir entwickeln in der EGT Unternehmensgruppe bevorzugt unsere eigenen Leute für Führungsaufgaben weiter", sagt Jens Buchholz. "Wir schätzen uns glücklich, für diese wichtige Position ein internes Talent zu haben, das bereits mit allen Abläufen vertraut ist und sich seit Jahren bewährt hat. Ein weiterer wichtiger Schritt, um uns für die Zukunft gut aufzustellen", erklärt er.