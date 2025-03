6 Auf dem Gebäude des neuen Schneider-Lagers ist zusätzlich eine PV-Anlage mit 262 Modulen installiert. Foto: Schneider

Mit der Inbetriebnahme seines automatischen Kleinteilelagers hat die Schneider Schreibgeräte GmbH in Tennenbronn den Grundstein für das weitere Umsatzwachstum in den kommenden Jahren gelegt.









Nach dreijähriger Bauzeit hat die Schneider Schreibgeräte GmbH ihr neues automatischen Kleinteilelager in Betrieb genommen worden. Mit elf Millionen Euro ist es die bislang teuerste Einzelinvestition in ein Gebäude am Stammsitz. Das gab Schneider in einer Mitteilung bekannt.