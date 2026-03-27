Wirtschaft in Sulz und der Region: Nach Scheitern des Regionalen Gewerbegebiets – neue Strategie

Das einst in Sulz geplante Regionale Gewerbegebiet war kürzlich wieder Thema im Kreistag. Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung berichtet über eine neue Strategie.
So heiß wurde sonst in Sulz nur das Thema Windkraft diskutiert: Als es um 140 Hektar für die Ansiedlung bedeutsamer gewerblicher Betriebe auf der Mühlbachebene ging, gab es viel Gegenwind. Im Mai 2025 war das geplante Regionale Gewerbegebiet in Sulz dann für gescheitert erklärt worden, nachdem der Gemeinderat es in einer knappen Abstimmung mehrheitlich abgelehnt hatte. Jetzt berichtete Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg, im Rottweiler Kreistag von einer neuen Strategie.