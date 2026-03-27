Wirtschaft in Sulz und der Region: Nach Scheitern des Regionalen Gewerbegebiets – neue Strategie

Das einst in Sulz geplante Regionale Gewerbegebiet war kürzlich wieder Thema im Kreistag. Die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung berichtet über eine neue Strategie.

So heiß wurde sonst in Sulz nur das Thema Windkraft diskutiert: Als es um 140 Hektar für die Ansiedlung bedeutsamer gewerblicher Betriebe auf der Mühlbachebene ging, gab es viel Gegenwind. Im Mai 2025 war das geplante Regionale Gewerbegebiet in Sulz dann für gescheitert erklärt worden, nachdem der Gemeinderat es in einer knappen Abstimmung mehrheitlich abgelehnt hatte. Jetzt berichtete Henriette Stanley, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg, im Rottweiler Kreistag von einer neuen Strategie.

So hatte alles begonnen: Nach mehreren „Suchläufen“ für die Festlegung eines Regionalen Gewerbegebiets war der Standort bei Sulz durch eine Fortschreibung des Regionalplans 2005 regionalplanerisch gesichert worden. Man hoffte darauf, dass sich ein gewerblicher Betrieb mit hohem Flächenbedarf ansiedeln würde.

Doch es gab enormen Gegenwind aus der Bevölkerung, und eine Bürgerinitiative bildete sich, deren zentrale Anliegen die Bewahrung der Ackerflächen und ein Signal gegen Flächenverbrauch waren. Letztlich kam es zur Ablehnung im Gemeinderat.

Der Regionalverband hatte daraufhin im Juli 2025 erklärt, man habe aus dem gescheiterten Projekt einiges gelernt. Und: Die Grundsatzentscheidung für ein regionales Gewerbegebiet sei richtig gewesen. Das hätten auch Investoren immer wieder bestätigt.

Nachfrage eingebrochen

Jetzt scheint sich der Wind gedreht zu haben. So teilte Henriette Stanley, die kürzlich im Rottweiler Kreistag von der Arbeit der Wirtschaftsförderung berichtete, mit, die Nachfrage nach Flächen ab 40 Hektar sei mittlerweile stark eingebrochen.

Deshalb gehe der Trend nun dahin, gezielt nach einer Ansiedlung zu suchen, die in die Region beziehungsweise an die jeweiligen Standorte passe, erklärte sie zur Strategie. So spreche sie beispielsweise bei Messen, wie jüngst bei einer Rüstungsmesse, Unternehmen an, die expandieren wollen, und stelle ihnen die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg an.