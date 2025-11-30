Wirtschaft in Sulgen: Schweizer stärkt Standort Schramberg

Mit dem Verkauf weiterer Anteile des Werks in China setzt Schweizer Mittel für wichtige Zukunftsinvestitionen frei. Auf die Einstufung der Aktie wirkt sich das positiv aus.

Vor zwei Wochen hatte Schweizer den Verkauf nahezu sämtlicher verbliebener Anteile am Leiterplattenwerk in China bekannt gegeben: „Die Schweizer Electronic AG hat heute einen Vertrag zum Verkauf von 15 Prozent der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. mit dem Sitz in Jintan, China („SEC“), an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. mit dem Sitz in Kunshan, China („WUS“) geschlossen. Gleichzeitig hat die Schweizer Electronic AG mehrere chinesische Patente an die SEC veräußert“, teilte das Unternehmen damals unter Verwendung der präzisen Firmenbezeichnungen mit.

Durch den Verkauf an den chinesischen Partner und Großaktionär WUS und die Veräußerung der Patente werden Schweizer rund 21 Millionen Euro zufließen: 19 Millionen für die Anteile an der SEC, zwei Millionen für die Patente. Durch den Mittelzufluss rechnet Schweizer beim Eigenkapital für 2025 mit einer Eigenkapitalquote von 20 bis 25 Prozent, bisher waren es neun bis zwölf Prozent.

Standort Schramberg

Schweizer teilte weiter mit, dass „die zufließenden Mittel konsequent zur Umsetzung der Transformation der strategischen Ausrichtung des Geschäftsmodells und des Standorts Schramberg eingesetzt werden“. Nicolas-Fabian Schweizer, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG, erklärte dazu: „Mit gezielten Investitionen schaffen wir die Grundlage, um Schramberg technologisch weiter zu stärken.“

Analyst ordnet ein

Regelmäßig befasst sich Analyst Patrick Speck von der Hamburger Montega AG mit Schweizer. Montega hat sich auf die Aktienanalyse von kleinen und mittleren börsennotierten Unternehmen spezialisiert. Zum Verkauf der SEC-Anteile hat Speck nun einen „Comment“ verfasst: Insbesondere die Höhe des Verkaufspreises habe „sehr positiv überrascht“. Denn dieser läge signifikant über dem letzten ausgewiesenen Buchwert. Allerdings hätten sich nach Angaben des Finanzvorstands von Schweizer seither auch die Auftragslage und die Eigenkapitalausstattung der SEC in China spürbar verbessert. Bei Schweizer verbleibe nun eine symbolische Beteiligung von einem Prozent am Werk in China, was die fortgesetzte enge Kooperation mit WUS widerspiegle.

Investition in die Zukunft

Der Verkauf stärke die Bilanz und setze finanzielle Mittel in beachtlicher Höhe frei. „Diese dürften zum Teil für wichtige Zukunftsinvestitionen am Standort Schramberg genutzt werden, um das Unternehmen auf neue Wachstumssegmente wie Aviation & Defence (Luftfahrt und Verteidigungsindustrie) auszurichten“, erwartet Speck. Hier sollte Schweizer die Wettbewerbsvorteile der Fertigung in Deutschland (resiliente Lieferketten, lokale Wertschöpfung) stärker ausspielen können als im bislang dominierenden Automotive-Sektor. Am laufenden „Effizienz- und Transformationsprogramm“ halte der Vorstand von Schweizer daher fest, ohne den Markt für Automobilelektronik zukünftig zu vernachlässigen.

Das Fazit von Speck. „Der unerwartet hohe Verkaufserlös verbessert die zuletzt angespannte bilanzielle Lage deutlich und eröffnet dem Unternehmen neue Handlungsspielräume, ohne das angestammte Geschäft zu tangieren. Wir erachten das Chance-Risiko-Profil wieder als attraktiv und stufen die Aktie mit einem neuen Kursziel von 6 Euro (zuvor 3,50 Euro) auf ’Kaufen’ hoch.“