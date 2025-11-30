Wirtschaft in Sulgen: Schweizer stärkt Standort Schramberg

Mit dem Verkauf weiterer Anteile des Werks in China setzt Schweizer Mittel für wichtige Zukunftsinvestitionen frei. Auf die Einstufung der Aktie wirkt sich das positiv aus.
Vor zwei Wochen hatte Schweizer den Verkauf nahezu sämtlicher verbliebener Anteile am Leiterplattenwerk in China bekannt gegeben: „Die Schweizer Electronic AG hat heute einen Vertrag zum Verkauf von 15 Prozent der Anteile an der Schweizer Electronic (Jiangsu) Co., Ltd. mit dem Sitz in Jintan, China („SEC“), an die WUS Printed Circuit (Kunshan) Co., Ltd. mit dem Sitz in Kunshan, China („WUS“) geschlossen. Gleichzeitig hat die Schweizer Electronic AG mehrere chinesische Patente an die SEC veräußert“, teilte das Unternehmen damals unter Verwendung der präzisen Firmenbezeichnungen mit.