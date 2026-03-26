Wirtschaft in Sulgen: Kern Liebers blickt auf Standort Rieden

Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Autoindustrie führt Kern Liebers mit der Arbeitnehmervertretung Gespräche über die Zukunft des Standorts Rieden.

Die Kern Liebers Gruppe teilte mit, dass sie gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung am Standort Rieden Gespräche über die zukünftige wirtschaftliche Ausrichtung des Standorts aufgenommen hat. „Anlass hierfür sind die weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa, insbesondere im Automobilsektor, sowie die insgesamt gedämpften Konjunkturaussichten in Deutschland“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ziel der Gespräche sei es, eine nachhaltige und wirtschaftlich tragfähige Lösung für den Standort Rieden zu entwickeln. Die Unternehmensleitung der Kern Liebers Gruppe betont, dass „die Gespräche ergebnisoffen geführt werden“. Unterschiedliche Szenarien würden geprüft, um die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.

„Wir befinden uns in einem intensiven und konstruktiven Austausch mit der Arbeitnehmervertretung. Unser gemeinsames Anliegen ist es, verantwortungsvoll, transparent und mit dem Blick auf die langfristige Entwicklung zu handeln“, erklärt dazu Erek Speckert, CEO der Kern Liebers Gruppe.

Möglichkeit von Verkleinerung oder Schließung

Es würden dabei auch die Möglichkeiten einer Verkleinerung oder einer Schließung des Standorts in Betracht gezogen. Eine Entscheidung hierzu sei derzeit jedoch nicht getroffen. Alle Optionen würden sorgfältig geprüft. Kern Liebers werde die Öffentlichkeit informieren, sobald „belastbare Ergebnisse aus den Gesprächen vorliegen“.

Wie Kern Liebers auf Anfrage mitteilte, fertigen in Rieden circa 130 Mitarbeiter Präzisionsbauteile für die Automobilindustrie, außerdem Kontakt- und Funktionsteile für Elektrotechnik.