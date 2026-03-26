Wirtschaft in Sulgen: Kern Liebers blickt auf Standort Rieden

Wegen der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Autoindustrie führt Kern Liebers mit der Arbeitnehmervertretung Gespräche über die Zukunft des Standorts Rieden.
Die Kern Liebers Gruppe teilte mit, dass sie gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung am Standort Rieden Gespräche über die zukünftige wirtschaftliche Ausrichtung des Standorts aufgenommen hat. „Anlass hierfür sind die weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa, insbesondere im Automobilsektor, sowie die insgesamt gedämpften Konjunkturaussichten in Deutschland“, heißt es in der Mitteilung weiter.