Wirtschaft in Sulgen: hGears präsentiert stabile Bilanz

Mit Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen stemmte sich die hGears-Gruppe gegen die geopolitischen Unsicherheiten des Marktes und die schwache Konjunktur.
Am Mittwoch veröffentlichte die hGears Gruppe mit Hauptsitz im Brambach den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 und fasste in einer Mitteilung die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen zusammen: Danach erzielte hGears im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 91,8 Millionen Euro (4,1 Prozent weniger als im Vorjahr) sowie ein bereinigtes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, bei dem die außerordentlichen Kosten und Erträge herausgerechnet sind) von 1,6 Millionen Euro (Vorjahr 0,5 Millionen Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 1,7 Prozent (Vorjahr 0,5 Prozent), unterstützt durch die positiven Effekte der umgesetzten Struktur- und Effizienzmaßnahmen, insbesondere durch die Anpassung der Personalkosten um 2,7 Mio Euro.