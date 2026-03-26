Wirtschaft in Sulgen: hGears präsentiert stabile Bilanz

Mit Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen stemmte sich die hGears-Gruppe gegen die geopolitischen Unsicherheiten des Marktes und die schwache Konjunktur.

Am Mittwoch veröffentlichte die hGears Gruppe mit Hauptsitz im Brambach den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 und fasste in einer Mitteilung die wichtigsten Kennzahlen und Entwicklungen zusammen: Danach erzielte hGears im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz von 91,8 Millionen Euro (4,1 Prozent weniger als im Vorjahr) sowie ein bereinigtes EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, bei dem die außerordentlichen Kosten und Erträge herausgerechnet sind) von 1,6 Millionen Euro (Vorjahr 0,5 Millionen Euro). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 1,7 Prozent (Vorjahr 0,5 Prozent), unterstützt durch die positiven Effekte der umgesetzten Struktur- und Effizienzmaßnahmen, insbesondere durch die Anpassung der Personalkosten um 2,7 Mio Euro.

Gemischte Entwicklung „Das Marktumfeld war weiterhin durch geopolitische Unsicherheiten, eine schwache Konjunkturdynamik und eine erhöhte Volatilität in den USA geprägt“, stellte hGears in der Mitteilung fest und spielte damit auch auf die wirtschaftspolitischen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Zollpolitik der neuen US-Administration an.

Vor diesem Hintergrund habe sich eine gemischte Entwicklung der Geschäftsbereiche gezeigt: Während E-Mobility und E-Tools im Jahresverlauf zulegten, sei der Geschäftsbereich E-Bike aufgrund anhaltend hoher Lagerbestände und einer entsprechend reduzierten Produktionsaktivität unter Vorjahresniveau geblieben.

„Den Einfluss des geringeren Umsatzniveaus sowie des ungünstigeren Produktmix konnte das Management durch Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen weitgehend kompensieren“, hieß es in der Mitteilung weiter. Einerseits habe man, wie das Unternehmen auf Nachfrage mitteilte, Umsätze ins erste Halbjahr 2025 vorgezogen um Ineffizienzen (darunter Start-Stop-Kosten von Maschinen) zu vermeiden, andererseits habe man Personal an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen: In Deutschland von 218 auf 193 Mitarbeitende und in Italien von 245 auf 219, wie es der Geschäftsbericht 2025 dazu ausweist. Anders am Standort China mit 189 Mitarbeitenden am 31. Dezember 2025 gegenüber 181 am 31. Dezember 2024.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote betrug 31,9 Prozent zum Jahresende 2025 und die liquiden Mittel beliefen sich auf 8,7 Millionen Euro. „Es gilt die Faustregel, dass eine Eigenkapitalquote von rund 30 Prozent ein guter Wert ist – es gibt viele Unternehmen, die ein deutlich geringeres Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme haben“, kommentierte ein von unserer Redaktion befragter Finanzexperte diese Kennzahl.

„Wir haben das Jahr 2025 in einem weiterhin anspruchsvollen Marktumfeld erneut gut gemeistert“, erklärte Sven Arend, Chief Executive Officer von hGears, zur Geschäftsentwicklung. Die umgesetzten Kosten- und Strukturmaßnahmen hätten Wirkung gezeigt und und zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Damit habe man eine solide Ausgangsbasis geschaffen und sei für ein weiteres herausforderndes Jahr gut vorbereitet. „Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass die strukturellen Wachstumstreiber in unseren Endmärkten die Nachfrage in allen drei Geschäftsbereichen mittelfristig steigern werden“, hob Arend hervor.