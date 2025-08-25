Wirtschaft in St. Georgen: Technologiezentrum bietet Gründern seit 40 Jahren eine Heimat

Seit 40 Jahren gibt es das St. Georgener Technologiezentrum (TZ) mittlerweile. Und noch immer sei es „ein Glücksfall für St. Georgen“, betont Bürgermeister Michael Rieger.
Eine Drehscheibe für technologischen Fortschritt, Unternehmensgründungen und praxisnahe Aus- und Weiterbildung im Kreis – so beschreibt Martin Friedrich, Geschäftsführer des St. Georgener Technologiezentrums (TZ), die Einrichtung. Bürgermeister Michael Rieger nennt sie einen „Sechser im Lotto“ für die Stadt: „Wir haben etwas, das viele gerne hätten.“