Wirtschaft in St. Georgen: Technologiezentrum bietet Gründern seit 40 Jahren eine Heimat

Seit 40 Jahren gibt es das St. Georgener Technologiezentrum (TZ) mittlerweile. Und noch immer sei es „ein Glücksfall für St. Georgen“, betont Bürgermeister Michael Rieger.

Eine Drehscheibe für technologischen Fortschritt, Unternehmensgründungen und praxisnahe Aus- und Weiterbildung im Kreis – so beschreibt Martin Friedrich, Geschäftsführer des St. Georgener Technologiezentrums (TZ), die Einrichtung. Bürgermeister Michael Rieger nennt sie einen „Sechser im Lotto“ für die Stadt: „Wir haben etwas, das viele gerne hätten.“

Wie man es auch ausdrücken möchte – eines ist klar: 40 Jahre nach seiner Gründung 1985 hat sich das TZ in der Bergstadt und darüber hinaus einen Namen gemacht. Ausgehend von einst wenigen Flächen in der damaligen Dual-Hauptverwaltung in der Leopoldstraße und einigen Mietern ist das TZ deutlich gewachsen: Heute beherbergt es 27 Mieter auf einer Fläche von rund 7000 Quadratmetern.

Und damit nicht genug, sagt Friedrich: Einige Unternehmen, die aus seiner Sicht ebenfalls dem TZ zuzurechnen sind, sind nicht mehr oder waren nie in der Leopoldstraße angesiedelt – wegen des Flächenbedarfs. Sie sind an anderen PE-Standorten in der Industriestraße zu finden. So kommt man insgesamt auf die stolze Zahl von 30 Mietern auf mehr als 22 000 Quadratmetern.

Das Erfolgsgeheimnis des TZ? Aus Friedrichs Sicht ist das ganz klar das einzigartige Konzept. Das Unternehmen verfügt über keinen eigenen Grundbesitz, sondern mietet nur dann Flächen an, wenn es diese zur Weitervermietung benötigt. Eigentümer der Flächen ist PE – neben der Stadt einer der beiden verbleibenden Gesellschafter von einst fünf Gründern.

Auf stabilen finanziellen Beinen

Durch diese Konstellation musste das TZ nie größere, schuldenfinanzierte Investitionen stemmen und war auch nie einem Leerstandsrisiko ausgesetzt. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille, schildert Friedrich: „Kleinere Investitionen konnten wir in den vergangenen Jahren tätigen, aber die ganz großen Sprünge sind nicht drin.“ Den Spruch „arm, aber sexy“ habe zwar ein anderer geprägt, „aber er ist auch für das TZ zutreffend“.

Das Technologiezentrum im einstigen Gebäude der Dual-Hauptverwaltung. Foto: Helen Moser

Was das TZ – im Gegensatz zu vergleichbaren Einrichtungen – wegen seines besonderen Konzepts nicht braucht, ist eine Subventionierung durch die Gesellschafter. Davon profitiert auch die Stadt, betont Bürgermeister Rieger. „Gerade in der heutigen Zeit, in der die Kommunen aufgrund wegbrechender Einnahmen jeden Cent dreimal umdrehen müssen, sind wir sehr dankbar dafür über das TZ Wirtschaftsförderung ohne Zuschüsse anbieten beziehungsweise betreiben zu können.“

Friedrich: „Es braucht Kontinuität“

Wirtschaftsförderung – für Friedrich ist das weit mehr als nur die Bereitstellung von Räumen. Eine Kernaufgabe des TZ sei es, Veranstaltungen für die Mieter zu organisieren und ein starkes Netzwerk aufzubauen. Unternehmerabende, der Digital Care Congress, Innovation Labs, Seminare für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), Azubi Innovation, Start-up BW Young Talents und der noch recht neue TZ-Campus – diese Bandbreite wuchs über Jahre und Jahrzehnte.

Auch einige Mieter seien dem TZ bereits von Beginn an treu. Im Gegensatz zu anderen Technologiezentren, in denen die Mietdauer teils begrenzt sei, „wollen wir die Unternehmen behalten, wenn wir sie erst einmal bei uns haben“, betont Friedrich. „Es braucht Kontinuität.“ Auf die setzt das TZ auch an der Unternehmensspitze: Nach Dieter Knorpp, der die Entwicklung des TZ bis 2015 prägte, ist Friedrich erst der zweite Geschäftsführer.

Blick richtet sich auf Zukunftsthemen

Er blickt zum runden Geburtstag aber nicht nur auf die bisherige Geschichte des TZ, sondern auch in die Zukunft. „Die Themen von morgen warten nicht“, sagt Friedrich – das zeigt sich auch im Vortrags- und Seminarangebote des Hauses.

Was das TZ zudem beschäftigt: der Trend zum Homeoffice. Mehr und mehr Büroflächen stünden in Deutschland leer, sagt Friedrich. Dennoch sieht er das TZ hier gut aufgestellt. Denn: „Büros bekommt man überall“ – das TZ biete durch das Miteinander der Mieter einen zusätzlichen Vorteil. „Das predige ich schon seit Jahren: Das Netzwerk wird immer wichtiger“, sagt Friedrich, der dies ganz klar als Zukunftsthema für das TZ sieht – nicht nur für die kommenden 40 Jahre.

So wird gefeiert

Veranstaltungen

Den runden Geburtstag des Technologiezentrums (TZ) feiern die ansässigen Unternehmen mit kleineren Veranstaltungen. Im Herbst findet etwa ein gemeinsames Frühstück mit den Mitarbeitern der TZ-Mieter statt. Für das kommende Frühjahr ist zudem eine spezielle Veranstaltung im Theater im Deutschen Haus geplant. Eventuell, sagt TZ-Geschäftsführer Martin Friedrich, könnte 2026 auch ein Tag der offenen Tür stattfinden – in Stein gemeißelt sei hier aber noch nichts.