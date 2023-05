1 Die Firma Sikla liegt direkt an der Bundesstraße. Foto: Schölzel

In Hausen ob Verena gegründet agiert das Schwenninger Unternehmen Sikla mittlerweile erfolgreich am internationalen Markt. Direkt an der Bundesstraße gelegen, fahren wohl viele an dem Schwenninger Unternehmen vorbei. Doch was steckt eigentlich dahinter?









Direkt gelegen an der B27 auf dem Weg von Bad Dürrheim über Deißlingen nach Rottweil, vorbei an Schwenningen, ist sicher jeder schon an dem Unternehmen vorbeigefahren, doch wohl die wenigsten wissen was dahintersteckt. Jetzt hat die Firma Sikla einen Blick hinter die Kulissen gewährt.