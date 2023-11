Gleich zwei Geschäftsführer verlassen demnächst die Geschäftsleitung von Kern-Liebers in Sulgen. Ein neuer soll kommen.

In der Kern-Liebers-Gruppe gibt es wesentliche Veränderungen in der Geschäftsführung, die bis zum Jahresende wirksam werden.

Nils Fleck, bisheriger Geschäftsführer, hat Kern-Liebers verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb der Firmengruppe zuzuwenden. Für seine Arbeit und seinen Einsatz dankte ihm die Firmengruppe

Juergen Brielmaier, ebenfalls Geschäftsführer, wird seine aktive Rolle in der Geschäftsführung zum Jahresende altersbedingt beenden. Er wird weiterhin als Senior Vice President Sales Division den Aufbau der zentralen Vertriebsorganisation global verantworten.

„Wir danken Herrn Brielmaier für seinen Beitrag zum Erfolg von Kern-Liebers während seiner Zeit in der Geschäftsführung und freuen uns, dass er auch weiterhin eine wichtige Aufgabe in der Firmengruppe wahrnimmt“, so der Vorsitzende des Verwaltungsratsvorsitzender von Kern-Liebers, Jürgen Steim.

Die Geschäftsführung der Kern-Liebers.Gruppe wird zukünftig aus drei Mitgliedern bestehen: Dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und CDU Erek Speckert, dem Kaufmännischen Geschäftsführer und CDO Udo von Reinersdorf und einem neuen technischen Geschäftsführer und CTO, dessen Besetzung zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben wird.

„Mit der Schaffung der CTO-Stelle wird die Firmengruppe ihre Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Innovation weiter steigern. Das Ziel besteht darin, als technisch führendes und innovatives Unternehmen in der Branche weiterhin eine führende Rolle einzunehmen und die Zukunft der für Kern-Liebers relevanten Industrien maßgeblich mitzugestalten“, betont Erek Speckert.