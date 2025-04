Wirtschaft in Schramberg: Wie sich die US-Zölle auch auf Kern Liebers auswirken

1 Erek Speckert, CEO von Kern Liebers in Schramberg. Foto: Kern Liebers

Die am Donnerstag verhängten US-Zölle von 25 Prozent auf Auto-Importe treffen die deutschen Autohersteller schwer und wirken sich auch auf die Zulieferer wie beispielsweise Schrambergs größten Arbeitgeber, Kern Liebers, aus.









US-Präsident Donald Trump zieht seinen angekündigten Zollkurs durch: Ab diesem Donnerstag gelten Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Auto-Importe in die USA. Schon jetzt ist klar, dass damit der stärkste deutsche Industriezweig erheblich geschwächt wird. Deutschland als größter Autoexporteur der EU in die USA ist davon besonders betroffen. Dazu sollen Zölle in gleicher Höhe auf Motoren, Batterien und andere wichtige Autoteile spätestens am 3. Mai verhängt werden. Und auf weitere Produkte soll der Zollaufschlag 20 Prozent betragen