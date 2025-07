Wirtschaft in Schramberg

1 Moderator Rolf Benzmann (Moderator) mit Michael Dein, Heimo Hübner und Volker Patz von MS-Schramberg Foto: Wirtschaftsförderung Mit „Make it in Schramberg INSIGHT“ hat die Wirtschaftsförderung ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen. Gastgeber der ersten Ausgabe war MS-Schramberg.







Mit einem erfolgreichen Auftakt startete das neue Veranstaltungsformat „Make it in Schramberg INSIGHT“, das von der Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg ins Leben gerufen wurde. Gastgeber der ersten Ausgabe war MS-Schramberg, eines der führenden mittelständischen Unternehmen für Magnet- und Systemlösungen in der Region.